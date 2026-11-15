Υψηλές και κλιμακωτές εκπτώσεις για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας των ενηλίκων θα ζητήσει την Τρίτη το υπουργείο Υγείας

Για μεθαύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, έχει προγραμματισθεί για να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας, με αποκλειστικό αντικείμενο τις συμφωνημένες τιμές για τα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία θα χορηγηθούν δωρεάν τουλάχιστον σε 43.500 δικαιούχους του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων, για το χρονικό διάστημα 2026 – 2027.

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Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, το υπουργείο Υγείας είναι αποφασισμένο να ζητήσει πολύ μεγάλες, αλλά και κλιμακωτές εκπτώσεις για την δωρεάν χορήγηση των πέντε φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία παρέχουν τέσσερις φαρμακευτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Novo Nordisk (Wegovy, Saxenda) και η Φαρμασέρβ – Λίλλυ (Mounjaro).

Σύμφωνα πάντα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, η έκπτωση, την οποία θα ζητήσει το υπουργείο Υγείας, θα κυμαίνεται στο 60% - 69% και θα είναι κλιμακωτή, δηλαδή εκείνα τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία κάνουν μεγάλο τζίρο στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων θα χρεωθούν με πιο χαμηλό ποσοστό έκπτωσης, ενώ εκείνα με μικρότερους τζίρους θα υποστούν αναλόγως υψηλότερα ποσοστά έκπτωσης, προκειμένου οι απόλυτες τιμές των εκπτώσεων στο σύνολο των σχετικών προϊόντων, δηλαδή το απόλυτο χρηματικό ποσό το οποίο θα επιστρέφεται στο Δημόσιο, να μην αδικεί καμία από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η φαρμακευτική εταιρεία Φαρμασερβ – Λίλλυ έχει αποφασίσει από την περασμένη εβδομάδα να προσέλθει κανονικά στην εν λόγω διαπραγμάτευση στην αρμόδια Επιτροπή, ενώ “μουδιασμένη” εμφανίζεται η πλευρά της Novo Nordisk, παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποί της θα προσέλθουν κανονικά αύριο στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας. “Μία πρόσκληση είναι, δεν μπορείς ούτε είναι ευγενικό να αρνηθείς”, εξηγούν χαρακτηριστικά στο iefimerida κεντρικά διοικητικά στελέχη της Novo Nordisk.

Η αυριανή προσέλευση των τεσσάρων ενδιαφερόμενων φαρμακευτικών εταιρειών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας, μετά από την σχετική πρόσκληση που τους απηύθυνε εγγράφως η πρόεδρος της Επιτροπής, Νάντια Γκογκοζώτου, αποτελεί, πράγματι, μία πολύ θετική εξέλιξη για το θέμα.

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Είναι προφανές ότι, μετά από την πρόσφατη δημόσια και ρητή δέσμευση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με την οποία “δεν πρόκειται να υπάρξει αναδρομικό clawback” για την χρονική περίοδο 2025 – 2026, φαίνεται ότι το υπουργείο Υγείας αδρανοποίησε μία από τις αιτιάσεις των εταιρειών οι οποίες διαμαρτύρονταν βασίμως για την νομοθετική πρόβλεψη περί “αναδρομικού clawback”.

Μάλιστα, οι εταιρείες είχαν αποφασίσει αρχικά να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της νομοθετικής διάταξης για την επιβολή “αναδρομικού clawback” στα προϊόντα τους για το 2025 - 2026, μόλις ελάμβαναν τις προσκλήσεις για να προσέλθουν στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας.

Τέλος, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης μετέθεσε σήμερα για τα μέσα του ερχομένου Δεκεμβρίου την έναρξη του νέου προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων, το οποίο χρηματοδοτείται πλέον εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.