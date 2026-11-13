 Ξεκινά η διαπραγμάτευση των τιμών των φαρμάκων για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας των ενηλίκων
ΥΓΕΙΑ

Ξεκινά η διαπραγμάτευση των τιμών των φαρμάκων για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας των ενηλίκων

Βασίλης Βενιζέλος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Φαρμακείο
Φαρμακείο / Φωτογραφία αρχείου: shutterstock

Προσκλήσεις για να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας έλαβαν οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.

Η συνεδρίαση θα γίνει προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα των προσφερόμενων από τις εταιρείες και των αιτούμενων από το υπουργείο Υγείας τιμών για τα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία θα χορηγηθούν δωρεάν τουλάχιστον σε 43.500 δικαιούχους του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων για το χρονικό διάστημα 2026 – 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η φαρμακευτική εταιρεία Φαρμασερβ – Λίλλυ έχει ήδη αποφασίσει να προσέλθει κανονικά στην εν λόγω διαπραγμάτευση στην αρμόδια Επιτροπή.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει το iefimerida, μετά από την δημόσια δέσμευση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία «δεν πρόκειται να υπάρξει αναδρομικό clawback» για την χρονική περίοδο 2025 – 2026, φαίνεται ότι το υπουργείο Υγείας αδρανοποίησε μία από τις αιτιάσεις των εταιρειών οι οποίες διαμαρτύρονταν βασίμως για την νομοθετική πρόβλεψη περί αναδρομικού clawback και, όπως επίσης είχε αποκαλύψει το iefimerida, είχαν αποφασίσει να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εν λόγω νομοθετικής διάταξης, μόλις ελάμβαναν τις προσκλήσεις για να προσέλθουν στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας.

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