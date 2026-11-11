Washington Post: Σπάνια πάθηση ενδέχεται να σχετίζεται με τα ενέσιμα φάρμακα κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας -Οι επιστήμονες δεν έχουν ομονοήσει - iefimerida.gr

Η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε προχθές, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, επικαιροποιημένους κανόνες για τα φάρμακα GLP-1, σύμφωνα με τους οποίους οι παρασκευάστριες εταιρείες θα υποχρεούνται πλέον να αναγράφουν στις ετικέτες των προϊόντων τους προειδοποίηση ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο απώλειας της όρασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ της μεγάλης αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα που λαμβάνουν ή σκέφτονται να ξεκινήσουν θεραπεία με GLP-1 θα πρέπει να αποθαρρυνθούν άμεσα, δήλωσε ο Manjot Gill, καθηγητής Οφθαλμολογίας στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern.

“Δεν θέλω οι άνθρωποι να φύγουν από αυτή τη συζήτηση πιστεύοντας ότι “πρέπει τώρα να σταματήσω να παίρνω αυτό το φάρμακο””, δήλωσε ο Gill. “Πρέπει να γνωρίζουν το πλαίσιο και να κατανοήσουν ότι ο κίνδυνος είναι εξαρχής πάρα πολύ μικρός”.

«Η πάθηση των ματιών που ενδέχεται να σχετίζεται με τα φάρμακα GLP»



Σύμφωνα με την Washington Post πάντα, η πάθηση των ματιών που ενδέχεται να σχετίζεται με τα φάρμακα GLP-1 ονομάζεται μη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION) και συχνά αναφέρεται ως «εγκεφαλικό επεισόδιο του ματιού» (eye stroke). Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση.

Στα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, εμφανίζεται σε 2 έως 10 άτομα ανά 100.000 κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιστημονικές μελέτες έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο τα φάρμακα GLP-1 αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης NAION. Άλλοι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για την πάθηση είναι η ηλικία, ο σακχαρώδης διαβήτης και το κάπνισμα.

Ο Gill ανέφερε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα φάρμακα GLP-1 συνδέονται πράγματι με την εμφάνιση NAION.

Προς το παρόν, οι ασθενείς θα πρέπει να συζητούν τους πιθανούς κινδύνους με τους γιατρούς τους και να αναφέρουν αμέσως οποιοδήποτε σύμπτωμα απώλειας ή διαταραχής της όρασης, τόνισε.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι για τους περισσότερους ασθενείς τα οφέλη των φαρμάκων για την απώλεια βάρους υπερτερούν του κινδύνου εμφάνισης μιας σπάνιας οφθαλμολογικής επιπλοκής.

“Τα οφέλη που θα αποκομίσουν για την υγεία τους από τη μείωση του σακχάρου στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης είναι πολύ σημαντικά. Τα οφέλη αυτών των φαρμάκων είναι κατά πολύ μεγαλύτερα”, δήλωσε ο Gill.