Επιστήμονες: Αυτός ο τύπος άσκησης μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 8 ασθενειών - iefimerida.gr

Νέα έρευνα δείχνει ότι ακόμη και λίγα λεπτά έντονης σωματικής δραστηριότητας καθημερινά μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης 8 ασθενειών.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περίπου 96.000 άτομα, συγκρίνοντας τα συνολικά επίπεδα δραστηριότητας με το πόσο έντονη ήταν αυτή, και εξέτασαν πώς αυτά σχετίζονται με την εμφάνιση σοβαρών παθήσεων με την πάροδο του χρόνου.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό European Heart Journal στις 30 Μαρτίου, έδειξαν ότι ακόμη και σύντομες εκρήξεις έντονης προσπάθειας -όπως το τρέξιμο για να προλάβει κανείς ένα λεωφορείο- συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο ασθενειών και θανάτου. Τα μεγαλύτερα οφέλη παρατηρήθηκαν σε φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η αρθρίτιδα, σε σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό, καθώς και στην άνοια.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Minxue Shen από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Xiangya στην Κίνα. «Γνωρίζουμε ότι η σωματική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων και πρόωρου θανάτου και υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι η έντονη δραστηριότητα προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία ανά λεπτό από τη μέτρια δραστηριότητα. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη σημασία της έντονης δραστηριότητας έναντι της συνολικής σωματικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, αν δύο άτομα κάνουν την ίδια συνολική ποσότητα άσκησης, έχει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία εκείνος που γυμνάζεται με πιο έντονο ρυθμό; Και αν κάποιος έχει περιορισμένο χρόνο, θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να ασκείται πιο έντονα αντί για περισσότερη ώρα;», ανέφερε.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τη βάση δεδομένων UK Biobank και φορούσαν για μία εβδομάδα ειδική συσκευή στον καρπό που κατέγραφε με ακρίβεια την κίνησή τους, ακόμη και σύντομες περιόδους έντονης δραστηριότητας που συχνά οι ίδιοι δεν τις θυμούνται. Στη συνέχεια, οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για επτά χρόνια, για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο θανάτου τους ή ανάπτυξης οκτώ σοβαρών παθήσεων: σοβαρή καρδιαγγειακή νόσος, ακανόνιστος καρδιακός παλμός, διαβήτης τύπου 2, ανοσολογικά φλεγμονώδεις ασθένειες, ηπατική νόσος, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, χρόνια νεφρική νόσος και άνοια.

Η δραστηριότητα υψηλότερης έντασης έχει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία

Τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι αφιέρωναν μεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητάς τους σε έντονη άσκηση είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για όλες τις παθήσεις που μελετήθηκαν.

Συγκεκριμένα, όσοι είχαν το υψηλότερο επίπεδο έντονης δραστηριότητας εμφάνισαν:

63% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας,

60% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2,

48% χαμηλότερο κίνδυνο λιπώδους νόσου του ήπατος,

44% χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων,

41% χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου,

39% χαμηλότερο κίνδυνο φλεγμονωδών νοσημάτων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό,

31% χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων,

29% χαμηλότερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, και

46% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Αυτά τα οφέλη παρατηρήθηκαν ακόμη και όταν ο συνολικός χρόνος που αφιερώθηκε σε έντονη δραστηριότητα ήταν σχετικά μικρός. Η σημασία της έντασης διαφοροποιούνταν ανάλογα με την ασθένεια. Για φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η αρθρίτιδα και η ψωρίαση, η ένταση φαίνεται να παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο, ενώ για άλλες, όπως ο διαβήτης και οι ηπατικές νόσοι, σημαντικά είναι τόσο η διάρκεια όσο και η ένταση.

Γιατί η έντονη άσκηση έχει μοναδικά αποτελέσματα

«Η έντονη σωματική δραστηριότητα φαίνεται να προκαλεί συγκεκριμένες αντιδράσεις στο σώμα που η δραστηριότητα χαμηλότερης έντασης δεν μπορεί να αναπαράγει πλήρως. Κατά τη διάρκεια της έντονης σωματικής δραστηριότητας - αυτού που σας κάνει να νιώθετε λαχανιασμένοι - το σώμα σας αντιδρά με ισχυρούς τρόπους. Η καρδιά σας χτυπά πιο αποτελεσματικά, τα αιμοφόρα αγγεία σας γίνονται πιο ευέλικτα και το σώμα σας βελτιώνει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί οξυγόνο. Η έντονη δραστηριότητα φαίνεται επίσης να μειώνει τη φλεγμονή. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί είδαμε», εξήγησε ο Shen.

Τέλος, η μελέτη υπογραμμίζει ότι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο γυμναστήριο, αλλά σύντομες σε διάρκεια έντονες δραστηριότητες όπως το γρήγορο ανέβασμα σκάλας ή το γρήγορο περπάτημα. Ακόμη και 15–20 λεπτά έντονης δραστηριότητας την εβδομάδα συνδέθηκαν με σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Όπως τονίζει ο Shen, οι τρέχουσες οδηγίες εστιάζουν κυρίως στη διάρκεια της άσκησης, όμως η ένταση και η «σύνθεσή» της παίζουν καθοριστικό ρόλο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες συστάσεις με βάση τους κινδύνους υγείας σε κάθε άτομο ξεχωριστά.

Πηγή: SciTechDaily