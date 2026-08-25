Τι είναι η «ροζ κοκαΐνη» που κατέσχεσαν στη Μύκονο - iefimerida.gr

Ένα ακόμη κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, αυτή τη φορά στη Μύκονο, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Μεταξύ των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν βρίσκονταν και ποσότητες ροζ κοκκαΐνης.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και εθνικός συντονιστής στη χώρα μας για την πολιτική της αντιμετώπισης των ναρκωτικών, Αθανάσιος Θεοχάρης, εξηγεί τι ακριβώς είναι η ροζ κοκαΐνη και πόσο εξαιρετικά επικίνδυνη είναι.

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«Η "ροζ κοκαΐνη"', γνωστή και ως "tusi' ή "tuci", είναι ένα μείγμα συνθετικών ψυχοδραστικών ουσιών νέας γενιάς, το οποίο παρασκευάζεται σε παράνομα εργαστήρια ανά τον κόσμο. Παρά το ότι αναφέρεται στην ονομασία της, η ονομασία "κοκαΐνη", αυτή σπάνια ή πολύ περιορισμένα εμπεριέχεται ως συστατικό στη συγκεκριμένη ουσία. Αντίθετως, η "ροζ κοκαΐνη"πρόκειται για ένα μείγμα που συνήθως έχει ως βάση του, σκόνη κεταμίνης, αναμεμειγμένο με MDMA, και με περιστασιακά πρόσθετα όπως η κοκαΐνη, αμφεταμίνες, καφεΐνη και/ή συνθετικές καθινόνες».

O πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), Αθανάσιος Θεοχάρης

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι «η συντομογραφία "tusi" προέρχεται από μια φωνητική παράφραση του "2C-B", μιας παραισθησιογόνου φαινυλαιθυλαμίνης που συντέθηκε για πρώτη φορά από τον Alexander Shulgin το 1974, και ανιχνεύεται πιο σπάνια ως συστατικό της "ροζ κοκαΐνης". Η "ροζ κοκαΐνη" είναι γνωστή για την ευφορία και τις παραισθήσεις που, σύμφωνα με αναφορές, ομοιάζουν με εκείνες του μείγματος MDMA και LSD. Η εν λόγω κατηγορία ψυχοδραστικών ουσιών ήταν ευρέως δημοφιλής στις ευρωπαϊκές σκηνές ρέιβ και πάρτι τη δεκαετία του 1990. Επιπλέον, η χαρακτηριστική ροζ απόχρωση που διακρίνει την εν λόγω ουσία, είναι σχεδιασμένη για να δελεάσει και να προσελκύσει ένα νέο κύμα χρηστών "ψυχαγωγικών" ψυχοδραστικών ουσιών, η οποία ενίοτε έχει γλυκιά γεύση (π.χ., φράουλας) προκειμένου να καλύψει παράλληλα την πικρή γεύση, που μπορεί να έχουν τα συστατικά που χρησιμοποιούνται κάθε φορά».

Σημειώνεται, άλλωστε, ότι στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η χημική σύνθεση του «tusi» ποικίλλει σημαντικά τόσο μεταξύ περιοχών όπου παρασκευάζεται όσο και των παρτίδων (διαφορές στις ποσότητες ουσιών, όπως η κεταμίνη και το MDMA.) Η χρήση γίνεται κυρίως εισπνεόμενη, αν και έχει καταγραφεί και η από του στόματος λήψη της, σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης, ειδικά στη Λατινική Αμερική (από το 2000 και έπειτα), όπου και διαδόθηκε πριν εξαπλωθεί στους χώρους νυχτερινής διασκέδασης της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

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«Επειδή ακριβώς η ροζ κοκαΐνη είναι ένα μείγμα που παρασκευάζεται σε αυτοσχέδια παράνομα εργαστήρια, οι χρήστες δεν γνωρίζουν σχεδόν ποτέ τα πραγματικά συστατικά της και, κατ’ επέκτασιν, τη δραστικότητά της, εκθέτοντας τον εαυτό τους ενώπιον προσμίξεων με άγνωστες επιπτώσεις για τη σωματική και ψυχική τους υγεία (π.χ., τοξίκωση, overdose). Συχνά πρόκειται για ένα απρόβλεπτο μείγμα διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών, με αποτέλεσμα οι επιδράσεις της να διαφέρουν, και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη χρήση της. Οι αναφορές κάνουν λόγο για συνδυασμό διεγερτικών και κατασταλτικών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τον οργανισμό».

Επίδραση

Η «ροζ κοκαΐνη» προκαλεί ένα ευρύ φάσμα επιδράσεων: από ευφορία, έντονη κοινωνικότητα, αυξημένη ενέργεια, διέγερση, αλλαγή της αντίληψης, και απώλεια αναστολών έως έντονη αποσύνδεση, σημαντική απώλεια κινητικού ελέγχου, ζάλη, σύγχυση, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, αίσθηση αποσύνδεσης από το σώμα ή το περιβάλλον, μειωμένο συντονισμό, σύγχυση, αποπροσανατολισμό, ταχυκαρδία, αύξηση αρτηριακής πίεσης, ναυτία/έμετο, άγχος, πανικό και παρανοϊκό ιδεασμό.

Πιθανές σοβαρές επιπλοκές είναι επίσης η υπερθερμία, η σοβαρή ταχυκαρδία, η υπέρταση, οι αρρυθμίες, οι σπασμοί, η έντονη σύγχυση, η ψύχωση, η απώλεια συνείδησης, η αναπνευστική καταστολή (ιδιαίτερα σε παράλληλη κατανάλωση με αλκοόλ, οπιοειδή, ή άλλες κατασταλτικές ουσίες), η απώλεια αντανακλαστικών, το έμφραγμα, ο θάνατος. Μακροχρόνιες συνέπειες; Ουκ ολίγες: η εξάρτηση, η εμφάνιση συμπτωμάτων στέρησης, η χρόνια βλάβη στο καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα, καθώς και επίμονα προβλήματα μνήμης, προσοχής και ύπνου.

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Περιορισμένη η καταγραφή στην Ελλάδα

Σύμφωνα πάντα με τον Αθανάσιο Θεοχάρη, «οι αναφορές για τη χρήση "ροζ κοκαΐνης" στη χώρα μας παραμένουν πιο περιορισμένες ή/και περιστασιακές, αλλά παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση αυτών των αναφορών, ιδίως σε περιοχές όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα νησιά, και κυρίως στο πλαίσιο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σε περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης, parties και φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Ειδικά λόγω αυτής της περιορισμένης χρήσης, δημιουργείται ένα ειδικό προφίλ εξαρτημένων ατόμων, που δεν αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό στο πεδίο των εξαρτήσεων. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η «ροζ κοκαΐνη» ως διαδεδομένο φαινόμενο στον πληθυσμό που παρακολουθεί ο ΕΟΠΑΕ στο πεδίο μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών, παρεμβάσεων, δομών και δράσεων».

Έτσι, με τα έως σήμερα δεδομένα του ΕΟΠΑΕ, δεν τεκμηριώνεται ιδιαίτερα αυξητική τάση ή ευρεία διάδοση της λεγόμενης «ροζ κοκαΐνης» στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου/ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών (ΧΕΝ) που προσεγγίζουν οι υπηρεσίες του Οργανισμού στο πεδίο. Με βάση το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, ο ΕΟΠΑΕ δεν διαθέτει επί του παρόντος επαρκή τεκμήρια που να καταδεικνύουν ότι η λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη» έχει διεισδύσει συστηματικά και έντονα στον ευρύτερο πληθυσμό υψηλού κινδύνου ή/και ενέσιμης χρήσης που προσεγγίζεται μέσω των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης - ΧΕΧ (Σταθερού Αθήνας και Κινητού Θεσσαλονίκης), των υπηρεσιών Streetwork και του προγράμματος εργαστηριακής ανάλυσης υπολειμμάτων ουσιών σε χρησιμοποιημένες σύριγγες ESCAPE σε 5 πόλεις.

Συγκεκριμένα:

δεν έχει καταγραφεί σχετική χρήση στον σταθερό ΧΕΧ της Αθήνας,

δεν έχει ταυτοποιηθεί «ροζ κοκαΐνη» ως διακριτό εργαστηριακό εύρημα μέσω του ESCAPE,

έχουν καταγραφεί μόνο μεμονωμένες αναφορές ωφελουμένων του ΚΧΕΧ Θεσσαλονίκης για χρήση στη δυτική Θεσσαλονίκη, χωρίς ένδειξη συχνότητας ή αυξητικής τάσης,

η ανίχνευση κεταμίνης το 2025 αποτελεί εύρημα που χρήζει παρακολούθησης, δεν τεκμηριώνει όμως από μόνη της την παρουσία tusi/tucibi.

Επιπροσθέτως, λόγω της ίδιας της φύσης του tusi/tucibi ως προϊόντος μεταβλητής σύνθεσης, δεν υφίσταται επί του παρόντος ειδική ποσοτική καταγραφή της «ροζ κοκαΐνης» ως αυτοτελούς κατηγορίας στο πλαίσιο του ESCAPE ή των ΧΕΧ/ΚΧΕΧ, τόσο πανελλαδικά, όσο και πανευρωπαϊκά.

Η όποια καταγραφή ύπαρξης «ροζ κοκαΐνης» γίνεται σε επίπεδο αναφορών.

Τέλος, ο Αθανάσιος Θεοχάρης δηλώνει χαρακτηριστικά στο iefimerida:

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«Η "ροζ κοκαΐνη" κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή του κοινού, όμως πίσω από τη δελεαστική της εμφάνιση, η ιδιαιτερότητα της οποίας προσδίδεται από το χρωματισμό της, κρύβεται μια επικίνδυνη πραγματικότητα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα την σύνθεσή της, δηλαδή τι περιέχει και, άρα, πώς θα επιδράσει στον οργανισμό.

Φυσικά η μεγαλύτερη παγίδα κρύβεται στην ψευδαίσθηση του ελέγχου, ότι ξέρουμε και μπορούμε να το ελέγξουμε.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η ενημέρωση είναι είναι απαραίτητη. Η έγκυρη πληροφόρηση και η πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες ελέγχου ουσιών μπορούν να συμβάλουν στην αναγνώριση και φυσικά τη μείωση των κινδύνων από τη χρήση συνθετικών ουσιών, όπως η "ροζ κοκαΐνη".

Η "ροζ κοκαΐνη" μπορεί να παρουσιάζεται ως νέα τάση, όμως οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν δεν είναι καθόλου "μόδα". Όσο το ενδιαφέρον γύρω από αυτήν μεγαλώνει, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για πρόληψη, υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση - πριν η περιέργεια μετατραπεί σε πραγματικό και μεγαλύτερο κίνδυνο».