Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μια επαναστατική νέα μέθοδο για τη θεραπεία της υψηλής χοληστερόλης - iefimerida.gr

Επιστήμονες αναπτύσσουν νέα θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει την παραγωγή χοληστερόλης.﻿

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι μιας συχνή γενετική διαταραχή που επηρεάζει τη ρύθμιση της «κακής» χοληστερόλης στον οργανισμό. Η νέα προσέγγιση αλλάζει τη μέχρι σήμερα στρατηγική που ακολουθούνταν, δίνοντας έμφαση όχι στην απομάκρυνση της χοληστερόλης, αλλά στον περιορισμό της παραγωγής της.

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία προκαλείται από μεταλλάξεις που επηρεάζουν τους υποδοχείς LDL στο ήπαρ, οι οποίοι φυσιολογικά απομακρύνουν τη χοληστερόλη από το αίμα. Όταν αυτή η λειτουργία διαταράσσεται, η χοληστερόλη συσσωρεύεται για χρόνια χωρίς εμφανή συμπτώματα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στους 200 ενήλικες φέρει τη συγκεκριμένη γενετική αλλαγή.

Αλλαγή στη θεραπευτική προσέγγιση

Μέχρι σήμερα, η βασική θεραπεία περιλαμβάνει τις στατίνες, οι οποίες ενισχύουν τη λειτουργία των υποδοχέων LDL. Ωστόσο, σε ασθενείς όπου οι υποδοχείς αυτοί δεν λειτουργούν σωστά ή απουσιάζουν, η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων είναι περιορισμένη. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που στοχεύουν τη μείωση της παραγωγής χοληστερόλης από την αρχή.

Νέος στόχος: η πρωτεΐνη ApoB

Ερευνητική ομάδα από το Medical University of South Carolina επικεντρώθηκε στην απολιποπρωτεΐνη Β (ApoB), βασικό δομικό στοιχείο των σωματιδίων LDL. Χωρίς αυτήν, τα σωματίδια που μεταφέρουν τη χοληστερόλη δεν μπορούν να σχηματιστούν σωστά. Μέσω ειδικών κυτταρικών μοντέλων που μιμούνται το ανθρώπινο ήπαρ, οι επιστήμονες εντόπισαν ενώσεις που μειώνουν σημαντικά την παραγωγή της ApoB, καθώς και τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.

Δοκιμές και προοπτικές για το μέλλον

Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν σε γενετικά τροποποιημένα, λεγόμενα και «εξανθρωπισμένα» ποντίκια, στα οποία είχαν ενσωματωθεί ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί σημαντική μείωση στα επίπεδα λιπιδίων. Η νέα αυτή προσέγγιση παρακάμπτει τους υποδοχείς LDL, προσφέροντας ελπίδα για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την κατανόηση του μηχανισμού δράσης και την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων ουσιών. Ωστόσο, η συνδυαστική χρήση τους με υπάρχουσες θεραπείες ενδέχεται να προσφέρει πιο ολοκληρωμένες λύσεις στο μέλλον.