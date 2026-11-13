Θεμιστοκλέους για ενέσιμα κατά της παχυσαρκίας: «Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργειες -Πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας»

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με τις ενδεχόμενες παρενέργειες των ενέσιμων φαρμάκων κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αναφέρουν ότι στις ενδεχόμενες παρενέργειες ανήκει και μια σπάνια οφθαλμολογική πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.



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Συγκεκριμένα, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι «η λήψη των συγκεκριμένων φαρμάκων προϋποθέτει απόφαση του γιατρού και έλεγχο των ενδείξεων χορήγησής τους. Πρέπει να του το πει ο γιατρός του ότι τηρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να το πάρει».

Αναφερόμενος στις ανησυχίες για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, ο ίδιος τόνισε: «Δεν υπάρχει σκεύασμα το οποίο να μην έχει παρενέργειες. Τα σκευάσματα αυτά όμως είναι ασφαλή».

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Πρέπει να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας, ο οποίος θα αποφασίσει, ξέροντας το ιστορικό μας, ξέροντας τι φάρμακα παίρνουμε, τι άλλες παθήσεις έχουμε, αν είμαστε ασφαλείς να το πάρουμε ή όχι».