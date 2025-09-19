Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει τη μελλοντική σας υγεία, όπως και τον καιρό - iefimerida.gr

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και πολλές φορές λειτουργεί ως εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, που επικαλείται επιστήμονες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει προβλήματα υγείας σε βάθος δεκαετίας. Αυτό μπορεί να συμβεί βάσει μοτίβων σε ιατρικά αρχεία, μέσω των οποίων υπολογίζει τον κίνδυνο εμφάνισης περισσότερων από 1.000 ασθενειών.



Οι επιστήμονες οραματίζονται να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσουν ασθενείς υψηλού κινδύνου, προλαμβάνοντας ασθένειες.



Το μοντέλο ονομάζεται Delphi-2M και χρησιμοποιεί τεχνολογία παρόμοια με αυτή του ChatGPT. Το Delphi έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει μοτίβα σε ανώνυμα ιατρικά αρχεία, εκτιμώντας την πιθανότητα εμφάνισης 1.231 ασθενειών.



Αρχικά, χρησιμοποιούσε ανώνυμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία συλλέχθηκαν από τουλάχιστον 400.000 ανθρώπους στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος UK Biobank και αφορούσαν στοιχεία, όπως εισαγωγές στα νοσοκομεία, αρχεία γενικών ιατρών και συνήθειες του τρόπου ζωής.

«Μπορούμε να το κάνουμε όχι μόνο για μία ασθένεια, αλλά για όλες τις ασθένειες ταυτόχρονα» λέει ερευνητής για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

Το Delphi-2M δοκιμάστηκε, επίσης, και σε ιατρικά αρχεία 1,9 εκατ. ανθρώπων στη Δανία. «Είναι καλό, είναι πραγματικά καλό στη Δανία», είπε ο καθηγητής Έουαν Μπέρνι, προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας.

«Αν το μοντέλο μάς λέει ότι υπάρχει μία στις 10 πιθανότητες για τον επόμενο χρόνο, φαίνεται ότι πραγματικά είναι μία στις 10».

«Έτσι, όπως και με τον καιρό, όπου μπορούμε να έχουμε 70% πιθανότητα βροχής, μπορούμε να το κάνουμε και για την υγειονομική περίθαλψη», τόνισε.

«Και μπορούμε να το κάνουμε όχι μόνο για μία ασθένεια, αλλά για όλες τις ασθένειες ταυτόχρονα, κάτι που δεν είχαμε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν. Είμαι ενθουσιασμένος», πρόσθεσε.



Το μοντέλο φέρεται να προβλέπει ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιακές προσβολές.



Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι έτοιμο για κλινική χρήση, αλλά ο σχεδιασμός είναι να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο για τον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης της νόσου.