Την Τρίτη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας των ενηλίκων – Παρούσες και οι εταιρείες

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η φαρμακευτική εταιρεία Φαρμασερβ-Λίλλυ αποφάσισε να συμμετάσχει κανονικά στη διαπραγμάτευση για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, ενώ η Novo Nordisk, αν και εμφανίζεται επιφυλακτική, θα παραστεί στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής του υπουργείου Υγείας.

Κεντρικά στελέχη της Novo Nordisk Hellas εξηγούν ότι η παρουσία τους στη συνεδρίαση αποτελεί ανταπόκριση σε επίσημη πρόσκληση, την οποία αισθάνονται υποχρεωμένοι να αποδεχτούν, τονίζοντας πως δεν θα ήταν ευγενικό να αρνηθούν.

Η κατάσταση εκτονώνεται μετά τη δημόσια δέσμευση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι δεν θα εφαρμοστεί αναδρομικό clawback για την περίοδο 2025-2026, μια εξέλιξη που κρίνεται ως θετική και αλλάζει τα δεδομένα.

Το υπουργείο Υγείας με αυτή την κίνηση αδρανοποίησε την βασική ένσταση των εταιρειών, οι οποίες διαμαρτύρονταν έντονα για τη νομοθετική πρόβλεψη του αναδρομικού clawback και ετοίμαζαν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Για την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου έχουν προσκληθεί οι φαρμακευτικές εταιρείες Φαρμασέρβ Λίλλυ και Novo Nordisk στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα των προσφερόμενων από τις εταιρείες και των αιτούμενων από το υπουργείο Υγείας τιμών για τα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία θα χορηγηθούν δωρεάν τουλάχιστον σε 43.500 δικαιούχους του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων για το χρονικό διάστημα 2026 – 2027, έλαβαν ήδη οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η φαρμακευτική εταιρεία Φαρμασερβ – Λίλλυ έχει ήδη αποφασίσει να προσέλθει κανονικά στην εν λόγω διαπραγμάτευση στην αρμόδια Επιτροπή, ενώ «μουδιασμένη» εμφανίζεται η πλευρά της Novo Nordisk, παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποί της θα προσέλθουν κανονικά την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας. «Μία πρόσκληση είναι, δεν μπορείς ούτε είναι ευγενικό να αρνηθείς», εξηγούν χαρακτηριστικά στο iefimerida κεντρικά διοικητικά στελέχη της Novo Nordisk Hellas.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει το iefimerida, μετά από την δημόσια δέσμευση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία «δεν πρόκειται να υπάρξει αναδρομικό clawback» για την χρονική περίοδο 2025 – 2026, φαίνεται ότι το υπουργείο Υγείας αδρανοποίησε μία από τις αιτιάσεις των εταιρειών οι οποίες διαμαρτύρονταν βασίμως για την νομοθετική πρόβλεψη περί αναδρομικού clawbac και, όπως επίσης είχε αποκαλύψει το iefimerida, είχαν αποφασίσει να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εν λόγω νομοθετικής διάταξης, μόλις ελάμβαναν τις προσκλήσεις για να προσέλθουν στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας.