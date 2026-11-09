Στην Υγεία όλα τα πρόσθετα έσοδα από τις αυξήσεις των φόρων σε τσιγάρα και αλκοόλ - iefimerida.gr

Το σύνολο των πρόσθετων φορολογικών εσόδων που θα προκύψουν στην Ελλάδα από τις αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αποφάσεων, σχεδιάζεται να διατεθεί για τη χρηματοδότηση της Υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr.

Η ελληνική πλευρά προσανατολίζεται στη διάθεση ολόκληρου του επιπλέον ποσού που θα εισπραχθεί από τις συγκεκριμένες αυξήσεις για την ενίσχυση του τομέα της Υγείας.

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Η κατεύθυνση αυτή συνδέει τις αλλαγές στη φορολόγηση του καπνού με την ενίσχυση των πόρων για την υγειονομική περίθαλψη, χωρίς τα πρόσθετα έσοδα να κατευθύνονται σε άλλες δημοσιονομικές ανάγκες.

Το ύψος των πρόσθετων εσόδων θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εφαρμογή των νέων φορολογικών συντελεστών. Προς το παρόν, δεν έχει προσδιοριστεί το ποσό που θα κατευθυνθεί στην Υγεία ούτε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αλλαγών.

Η ΕΕ φέρνει σαρωτικές αλλαγές στη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων

Να σημειωθεί πως η ΕΕ ετοιμάζεται για μια σαρωτική αναθεώρηση του πλαισίου φορολόγησης των καπνικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση των ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα και στον καπνό, αλλά και την επέκταση της φορολόγησης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

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Στο τραπέζι βρίσκεται και η μείωση της ενδεικτικής ποσότητας τσιγάρων που μπορούν να μεταφέρουν οι ιδιώτες από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη για προσωπική χρήση, από 800 σε μόλις 200 τσιγάρα.

Η πρόταση συμβιβασμού των κρατών-μελών προβλέπει υψηλότερα κατώτατα επίπεδα φορολόγησης, αλλά και μεταβατική περίοδο προσαρμογής έως το 2036 για 10 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, για τα συμβατικά τσιγάρα προβλέπεται ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης 140 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα από τον Ιούλιο του 2028. Το όριο θα αυξηθεί στα 170 ευρώ από το 2030 και θα φτάσει τα 200 ευρώ από το 2032.

Την ίδια χρονιά θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων, και η απαίτηση οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 60% της σταθμισμένης μέσης λιανικής τιμής των τσιγάρων.

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Συγκεκριμένα, 10 χώρες, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Κροατία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβενία, πέτυχαν στην υπό συζήτηση πρόταση να μεταθέσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τα νέα όρια έως την 1η Ιανουαρίου 2036, αντί για το 2028, σύμφωνα με το κείμενο που έχει τεθεί στις διαβουλεύσεις.

