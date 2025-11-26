50χρονη που θεωρούνταν καταθλιπτική διαγνώστηκε με σπάνια φλεγμονή του οισοφάγου -Η καθυστερημένη διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή - iefimerida.gr

Για χρόνια, μια 50χρονη μητέρα από τη Ρώμη θεωρούνταν απλώς μια γυναίκα που πάλευε με την κατάθλιψη. Στην πραγματικότητα, πίσω από την κατάστασή της κρυβόταν μια υποδιαγνωσμένη φλεγμονώδης πάθηση του οισοφάγου.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Sant’Andrea, όπου οι γιατροί εντόπισαν ότι η γυναίκα έπασχε από ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, μια νόσο που εμφανίζεται όλο και συχνότερα στην Ιταλία.

Η ασθενής, γνωστή ως Άννα, υπέφερε επί χρόνια από δυσκολία στην κατάποση και έντονη ανάγκη να πίνει νερό σε κάθε γεύμα.

Ο νεαρός γαστρεντερολόγος που την εξέτασε αποφάσισε να προχωρήσει σε γαστροσκόπηση με βιοψίες, αποκαλύπτοντας την πραγματική αιτία: μια χρόνια φλεγμονή του οισοφάγου που προκαλείται από υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού σε αλλεργιογόνα.

Η διάγνωση για την Άννα ήταν ανακούφιση. Όπως εξηγούν οι ειδικοί του Sant’Andrea, η νόσος συχνά συγχέεται με ψυχολογικές διαταραχές ή αγχώδη συμπτώματα, με συνέπεια εκατοντάδες ασθενείς να μένουν χωρίς σωστή θεραπεία για χρόνια.

Σήμερα, η ασθενής λαμβάνει τοπικά κορτικοστεροειδή, αλλά η θεραπεία της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας μπορεί να περιλαμβάνει και μονοκλωνικά αντισώματα, ή ακόμη και διαστολή του οισοφάγου σε βαριές περιπτώσεις. Η τακτική παρακολούθηση σε εξειδικευμένα κέντρα θεωρείται απαραίτητη για την αποφυγή υποτροπών.

Το Sant’Andrea, σημείο αναφοράς στην Ιταλία για τη συγκεκριμένη πάθηση, καταγράφει περίπου πέντε νέες διαγνώσεις τον μήνα, ένδειξη της σταθερής αύξησης της νόσου στη χώρα.

Στις 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο επιστημονικό εργαστήριο για την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα ενηλίκων, με στόχο την προώθηση πιο στοχευμένων θεραπειών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ειδικών.

Η Άννα, πλέον σε καλύτερη κατάσταση, δεν κρύβει την ευγνωμοσύνη της προς τον γιατρό που της άλλαξε τη ζωή, προσφέροντάς του μικρά δώρα. Ένα μικρό αλλά βαθιά ανθρώπινο ευχαριστώ, για μια διάγνωση που τερμάτισε χρόνια ταλαιπωρίας.