Έξι χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ανθρώπων που αργούν πολύ να απαντήσουν σε συνομιλίες, σύμφωνα με την ψυχολογία - iefimerida.gr

Δεν απαντάτε αμέσως στα μηνύματα; Η ψυχολογία δείχνει τι λένε αυτές οι καθυστερημένες απαντήσεις για την προσωπικότητά σας.

Κάθε άτομο ακολουθεί μία διαφορετική συνήθεια ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης σε μηνύματα που λαμβάνει. Κάποιοι απαντούν αμέσως, ενώ άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο, ώρες ή ακόμα και μέρες.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, αυτό δεν είναι τυχαίο: η καθυστέρηση μπορεί να δείχνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1) Συνετός και 2) προσεκτικός

Τα άτομα που αργούν να απαντήσουν συνήθως διαμορφώνουν και πιο προσεκτικά τα μηνύματα που θα στείλουν. Σκέφτονται κάθε λέξη που θα σταλεί, προσπαθώντας να αποφύγουν παρεξηγήσεις και να προσφέρουν μία ουσιαστική απάντηση. Ακόμη κι αν η συνομιλία γίνεται μόνο μέσω κειμένου, τη θεωρούν σημαντική, δείχνοντας σοφία και προσοχή στη λεπτομέρεια.

3) Εσωστρεφής και 4) με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

﻿﻿Δεν είναι όλοι όσοι καθυστερούν να απαντησουν εσωστρεφείς, αλλά συχνά συσχετίζεται. Η κοινωνική αλληλεπίδραση, ακόμη και η ψηφιακή, μπορεί να είναι κουραστική για κάποια άτομα.

Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, άνθρωποι που διαθέτουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη κατανοούν το νόημα, τα συναισθήματα και το πλαίσιο του μηνύματος, με το να διαβάσουν αρκετές φορές το ίδιο μήνυμα γιατί επιθυμούν να το αφομοιώσουν πλήρως.

6) Ανεξάρτητος, με προτίμηση στην προσωπική επικοινωνία

Άλλοι πάλι προτιμούν τις διαπροσωπικές συζητήσεις από το γραπτό μήνυμα, γιατί αυτές δίνουν τη δυνατότητα να γίνει αντιληπτός ο τόνος της φωνής αλλά και οι εκφράσεις του συνομιλητή τους. Αλλωστε, η μη λεκτική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική για την συνεννόηση των ανθρώπων.

Η ηθοποιός Zoe Saldana με το κινητό της / Φωτογραφία: AP

Επιπλέον, η καθυστέρηση στην απάντηση δείχνει και μιας μορφής ανεξαρτησία: Κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται διαρκή επικοινωνία για να νιώθουν ασφαλείς και έχουν εμπιστοσύνη ότι οι σχέσεις μπορούν να αντέξουν και χωρίς συνεχή διασύνδεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: AP

Σύμφωνα με την ψυχολογία, η καθυστέρηση στις απαντήσεις δεν σημαίνει απαραίτητα αδιαφορία, αλλά μπορεί να αποκρύπτει σοφία, αυτοέλεγχο και μεγάλη εκτίμηση στην αξία της επικοινωνίας.