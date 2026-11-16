Τι είναι η ψώρα: Ο τρόπος μετάδοσης και η αντιμετώπισή της

Οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης βρίσκονται σε συναγερμό μετά από πληροφορίες ότι μετανάστες με συμπτώματα που παραπέμπουν σε ψώρα μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), η ψώρα είναι παρασίτωση του δέρματος που προκαλείται από το άκαρι (εκτοπαράσιτο) της ψώρας (Sarcoptes scabiei var. Hominis).

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Τα μικροσκοπικά ακάρεα διανοίγουν σήραγγες στην επιδερμίδα, όπου ζουν και

εναποθέτουν τα αυγά τους. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο έντονος και επίμονος

κνησμός (φαγούρα), ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι δερματικές βλάβες είναι

συνήθως ερυθηματώδεις βλατίδες.



Η νόσος έχει παγκόσμια εξάπλωση και προσβάλλει ανθρώπους όλων των φυλών και

κοινωνικών ομάδων. Μπορεί να μεταδοθεί εύκολα σε συνθήκες συνωστισμού, όπου

υπάρχει στενή επαφή.

Τι γίνεται με τα κρούσματα

Από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι την εμφάνιση του κνησμού μεσολαβούν 2-6 εβδομάδες, ενώ, αν πρόκειται για επαναμόλυνση, ο κνησμός εμφανίζεται συντομότερα, εντός 1-4 ημερών.

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Η περίοδος μεταδοτικότητας διαρκεί από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι την καταστροφή των ενήλικων παρασίτων και αυγών, συνήθως 24 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης θεραπείας.

Η θεραπεία γίνεται συνήθως με τοπική επάλειψη παρασιτοκτόνων σκευασμάτων. Εάν ο κνησμός επιμένει για διάστημα άνω των 2-4 εβδομάδων μετά τη θεραπεία ή εάν

εμφανιστούν νέες δερματικές βλάβες, θα χρειαστεί ιατρική συμβουλή και πιθανόν

επανάληψη της θεραπείας.