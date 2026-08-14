Ψηφιακό Αποθετήριο: Αναπροσαρμογή των αρχικών αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ από την διοικούσα επιτροπή του ΠΙΣ - iefimerida.gr

Μία πρώτη αναπροσαρμογή των αποφάσεων και των προθέσεων της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ σημείωσε η νέα διοικούσα επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Η επιτροπή είχε ζητήσει πρόσφατα να χορηγηθεί χρονική παράταση στην έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου για όλους τους παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προκειμένου οι τελευταίοι να αποζημιώνονται για τις εξετάσεις των ασφαλισμένων από τον Οργανισμό.

Η διοικούσα επιτροπή του ΠΙΣ κατέθεσε εγγράφως αίτημα για χορήγηση χρονικής παράτασης της έναρξης της νέας διαδικασίας, με την τελευταία να ξεκινά την πλήρη εφαρμογή της την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Με διευκρινίσεις προς όλους τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ απάντησε πριν από λίγες μόλις ημέρες ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, ο οποίος, σε έγγραφο του Οργανισμού, αναφέρει ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο θα ξεκινήσει κανονικά και πλήρως την εφαρμογή του από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, με μία πολύ βασική διαφορά:

-Από τις τεχνικές προδιαγραφές που είχε στείλει η ΗΔΥΚΑ στις 30 Ιουλίου, οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data επικαιροποίηση κωδικοποίησης LOINC και νέα υπηρεσία αντιστοίχισης εξετάσεων με κωδικούς LOINC δεν αποτελούν υποχρέωση για την 1η Σεπτεμβρίου 2026, αλλά καθίστανται υποχρεωτικές από την 1η Νοεμβρίου 2026. Τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης αποτελεσμάτων παραμένουν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.