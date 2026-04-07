Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την πρωτεΐνη που επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου, αλλά και πώς να τη σταματήσουν - iefimerida.gr

Nέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας δείχνει ότι η μείωση της πρωτεΐνης FTL1 μπορεί να αναστρέψει τη γήρανση του εγκεφάλου στα ποντίκια.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας εντόπισαν μια πρωτεΐνη που φαίνεται να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη φθίνουσα μνήμη και την ύφεση των γνωστικών λειτουργιών, καθώς τα άτομα γερνούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωτεΐνη που επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου / Φωτογραφία: AP / Αρχείο

Η πρωτεΐνη αυτή, γνωστή ως FTL1, εμφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα στους εγκεφάλους των ηλικιωμένων και ελαττώνει τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων στον ιππόκαμπο, την περιοχή του εγκεφάλου που είναι καθοριστική για τη μάθηση και τη μνήμη.

Η πρωτεΐνη Ftl1 ως κεντρικός παράγοντας γήρανσης του εγκεφάλου

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τις αλλαγές σε γονίδια και πρωτεΐνες στον ιππόκαμπο των ποντικιών με την πάροδο του χρόνου. Η FTL1 ήταν η μοναδική που παρουσίασε σταθερά υψηλότερα επίπεδα στα ηλικιωμένα ποντίκια. Ταυτόχρονα, οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων μειώθηκαν και οι επιδόσεις τους σε γνωστικά τεστ χειροτέρευσαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Πειράματα σε εγκεφάλους ποντικών / Φωτογραφία: Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας

Πώς η Ftl1 επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Όταν οι ερευνητές αύξησαν τα επίπεδα της FTL1 σε νεαρά ποντίκια, εκείνα άρχισαν να εμφανίζουν χαρακτηριστικά των εγκεφάλων ηλικιωμένων ζώων. Σε εργαστηριακά πειράματα, τα νευρικά κύτταρα με υψηλή FTL1 σχημάτισαν απλούστερες δομές, με μικρές, μονοκλωνικές προεκτάσεις, αντί για τα σύνθετα, διακλαδισμένα δίκτυα των υγιών κυττάρων.

Νευρώνες εγκεφάλου / Φωτογραφία: AP

Ανάστροφη πτώση μνήμης με μείωση της Ftl1

Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα εμφανίστηκε όταν μειώθηκαν τα επίπεδα της FTL1 σε ηλικιωμένα ποντίκια. Τα ζώα εμφάνισαν σημάδια ανάκαμψης: οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων αυξήθηκαν και οι επιδόσεις τους σε τεστ μνήμης βελτιώθηκαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Saul Villeda, επικεφαλής της μελέτης, τόνισε ότι πρόκειται για πραγματική αναστροφή των βλαβών:

«Είναι πραγματικά μια αντιστροφή των βλαβών» δήλωσε ο Σαούλ Βιλέντα, PhD, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για τη Γήρανση Bakar του UCSF και κύριος συγγραφέας της εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature Aging. «Είναι πολύ περισσότερο από την απλή καθυστέρηση ή την πρόληψη των συμπτωμάτων».

Επιπλέον, η FTL1 επηρεάζει τον μεταβολισμό των κυττάρων του εγκεφάλου. Σε ηλικιωμένα ποντίκια, η υψηλή πρωτεΐνη επιβράδυνε τη χρήση ενέργειας στον ιππόκαμπο, ενώ η χορήγηση ουσιών που ενισχύουν τον μεταβολισμό ακύρωσε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Επιστήμονας / Φωτογραφία: AP / Αρχείο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η FTL1 μπορεί να γίνει στόχος μελλοντικών θεραπειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης στον εγκέφαλο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ελπιδοφόρα αποτελέσματα στη μάθηση και τη μνήμη σε μεγαλύτερες ηλικίες.