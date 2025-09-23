Πώς ένα μιλκσέικ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον εγκέφαλο, σύμφωνα με ερευνητές - iefimerida.gr

Η κατανάλωση ενός μιλκσέικ μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο, διαπίστωσαν ερευνητές, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutritional Physiology.

Η μελέτη αναφέρει ότι η κατανάλωση ενός γεύματος πλούσιου σε λιπαρά, όπως το μιλκσέικ, έχει σχεδόν άμεση επίδραση στην ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να συστέλλονται.

Το πείραμα με το μιλκσέικ

Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, οι ερευνητές έδωσαν σε δύο ομάδες ανδρών -20 άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών και 21 άτομα ηλικίας 60 έως 80 ετών- ένα μιλκσέικ υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, από 350ml κρέμας γάλακτος, δύο κουταλιές της σούπας σιρόπι σοκολάτας, μία κουταλιά της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη και μία κουταλιά της σούπας στιγμιαίο άπαχο γάλα σε σκόνη. Τα μιλκσέικ είχαν συνολικά 1.362 θερμίδες, 48 γραμμάρια υδατανθράκων και 9,5 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Χρησιμοποιώντας υπερήχους, εξέτασαν τη ροή του αίματος πριν πιουν το μιλκσέικ και τέσσερις ώρες μετά την κατανάλωση, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν squats.

Οι επιστήμονες χαρακτήρισαν το ρόφημα «βόμβα εγκεφάλου», σύμφωνα με άρθρο που γράφτηκε για την έρευνά τους στο The Conversation.

«Τα ευρήματά μας επιβεβαίωσαν προηγούμενη έρευνα που έχει δείξει ότι ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων που συνδέονται με την υγεία της καρδιάς να διαστέλλονται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους συμμετέχοντες», ανέφεραν. Τόνισαν, επίσης, ότι αν και ένα περιστασιακό γεύμα με πολλά λιπαρά είναι «απίθανο να προκαλέσει βλάβη», «έχει άμεση επίδραση στο σώμα».

Πρόσθεσαν ότι η επιβλαβής επίδραση ήταν 10% πιο έντονη στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με τους ίδιους, γίνεται πιο δύσκολο να ρυθμιστεί η αρτηριακή πίεση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επεισόδια ανεπαρκούς ή υπερβολικής αιμάτωσης του εγκεφάλου. «Με την πάροδο του χρόνου, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο και η άνοια», ανέφεραν.

Οι επιστήμονες επισήμαναν, τέλος, ότι η συγκεκριμένη μελέτη υπενθυμίζει ότι η διατροφή δεν διαμορφώνει μόνο μακροπρόθεσμα την υγεία, αλλά επηρεάζει το σώμα και τον εγκέφαλο σε πραγματικό χρόνο.