Ορθοπεδικός: «Τα παπούτσια barefoot ενισχύουν τους μύες του πέλματος και βελτιώνουν τη στάση του σώματος» - iefimerida.gr

Τα οφέλη των παπουτσιών τύπου «barefoot» για τα πόδια και την στάση του σώματος εξηγεί ο ορθοπεδικός Χουάνχο Λόπεθ.

Μιλώντας στην «AS» ο Χουάνχο Λόπεθ τονίζει πως ένα από τα σημαντικότερα οφέλη των εν λόγω παπουτσιών είναι η ενδυνάμωση των εγγενών μυών του ποδιού, δηλαδή των μυών που δεν ενεργοποιούνται επαρκώς με τα συμβατικά υποδήματα.

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Τι είναι τα barefoot παπούτσια

Τα barefoot παπούτσια είναι υποδήματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν στο πόδι μια αίσθηση και ελευθερία κίνησης που προσεγγίζει περισσότερο το φυσικό, ξυπόλυτο βάδισμα.

Συνήθως διαθέτουν λεπτή και εύκαμπτη σόλα, επίπεδη κατασκευή χωρίς έντονη ανύψωση της φτέρνας και φαρδύ μπροστινό μέρος, ώστε τα δάχτυλα να μπορούν να ανοίγουν και να κινούνται πιο ελεύθερα. Στόχος τους είναι να περιορίζουν τους περιορισμούς που προκαλούν τα άκαμπτα και στενά συμβατικά παπούτσια και να επιτρέπουν στο πόδι να συμμετέχει πιο ενεργά στη βάδιση.

Ενδυναμώνει τους μύες του πέλματος

Ο γιατρός εξηγεί ότι τα συγκεκριμένα παπούτσια «ενισχύουν κυρίως την εγγενή μυϊκή ομάδα του ποδιού», επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται καλύτερα στο έδαφος, να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα το βάρος του σώματος και να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα σε κάθε βήμα.

Οι μύες αυτοί, οι οποίοι έχουν αποδυναμωθεί από την πολυετή χρήση άκαμπτων και σκληρών υποδημάτων, μπορούν μέσω του barefoot παπουτσιών να επανακτήσουν μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας τους.

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Ακόμη, ο Χουάνχο Λόπεθ επισημαίνει ότι το πόδι αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη δομή, σχεδιασμένη ώστε να αντιλαμβάνεται το έδαφος και να προσαρμόζεται άμεσα στις διαφορετικές επιφάνειές του.

Ωστόσο, οι παχιές και άκαμπτες σόλες περιορίζουν αυτή τη φυσική λειτουργία. Αντίθετα, τα barefoot παπούτσια ενισχύουν τον καλύτερο έλεγχο του σώματος, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να λαμβάνει πιο ακριβείς πληροφορίες για την επιφάνεια πάνω στην οποία κινείται το σώμα.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να βελτιωθούν η ισορροπία και η μυϊκή ανταπόκριση, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο πτώσεων ή διαστρεμμάτων.

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Η επίδραση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην ενδυνάμωση των μυών. Σύμφωνα με τον Λόπεθ, τα barefoot παπούτσια μπορούν να συμβάλουν και στη βελτίωση της συνολικής στάσης του σώματος.

Όταν το περπάτημα γίνεται σε επίπεδη επιφάνεια, οι ώμοι τείνουν να τοποθετούνται σε πιο σωστή θέση, ενώ η σπονδυλική στήλη διατηρεί μια πιο ουδέτερη ευθυγράμμιση. Αυτό μπορεί να περιορίσει τις καταπονήσεις στην οσφυϊκή και αυχενική περιοχή.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ορθοπεδικός, η συγκεκριμένη πρακτική «βελτιώνει τη στάση, αποτρέποντας την προβολή των ώμων προς τα εμπρός», κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που περνούν πολλές ώρες καθιστοί ή εργάζονται σε θέσεις που ευνοούν την κακή στάση του σώματος.

Επιπλέον οφέλη

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα αφορά στην υγεία των αρθρώσεων. Ένα πιο δυνατό και σωστά ευθυγραμμισμένο πόδι μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιβαρύνσεων στους αστραγάλους, τα γόνατα και τα ισχία. Ο ορθοπεδικός αναφέρει ότι τα barefoot παπούτσια μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των αρθρώσεων του αστραγάλου, του γόνατος, του ισχίου αλλά και της σπονδυλικής στήλης, καθώς επιτρέπει πιο φυσική κίνηση και περιορίζει τις αντισταθμιστικές κινήσεις του σώματος.

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Αυτό μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία για άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιες ενοχλήσεις οι οποίες σχετίζονται με λανθασμένο τρόπο βάδισης.

Τέλος, ο ορθοπεδικός υποστηρίζει ότι παρότι τα barefoot παπούτσια δεν αποτελουν «μαγική» λύση για όλα τα προβλήματα, ωστόσο μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα οφέλη.