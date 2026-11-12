«Παρελθόν» η γαστρεντερίτιδα στην Ελασσόνα - Πάνω από 400 περιστατικά με συμπτώματα συνολικά

Χωρίς προσελεύσεις ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παραμένει από σήμερα τα ξημερώματα το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας.

Έτσι, η έξαρση της νόσου φαίνεται ότι βρίσκεται σε πλήρη αποδρομή, μετά από πέντε ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας λειτούργησε ως οιονεί νοσοκομείο για τη νόσο.

Έτσι, σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, στους 419

έφτασαν οι ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας οι οποίοι έχουν προσέλθει,

συνολικά, για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, από την αρχή της

έξαρσης της νόσου στην περιοχή.



Από τους 419 προσελθόντες ασθενείς, με γαστρεντερίτιδα διαγνώστηκαν τελικά οι 285, ενώ από τους τελευταίους οι 125 παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλευόμενοι στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, στο γενικό νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας δεν

παρατηρήθηκε κάτι το αξιοσημείωτο για την εποχή ούτε υπήρξε εικόνα μαζικής

προσέλευσης ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στα Τμήματα Επειγόντων

Περιστατικών (ΤΕΠ) των δύο ιδρυμάτων.