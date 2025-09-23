 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για παρακεταμόλη, μετά τις δηλώσεις Τραμπ: Ασφαλής η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης - iefimerida.gr
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για παρακεταμόλη, μετά τις δηλώσεις Τραμπ: Ασφαλής η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης.

Η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με τη μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με τη χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

