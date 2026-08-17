Παχυσαρκία ενηλίκων: Ποιες θα είναι οι αιτιάσεις του υπ. Υγείας και των φαρμακευτικών εταιρειών ενώπιον της Δικαιοσύνης, για το rebate και το clawback στα φάρμακα που χορηγήθηκαν - iefimerida.gr

Εξελίξεις αναφορικά με τη δικαστική εκδοχή της υπόθεσης του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και τις εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ευθύς μόλις οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αποστείλουν στις εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες τα σημειώματα για το rebate (εκπτώσεις) και το clawback (επιστροφές χρηματικών ποσών), όσον αφορά τα νέα, καινοτόμα φάρμακα, τα οποία χορηγήθηκαν δωρεάν σε περίπου 44.000 δικαιούχους του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων, θα ξεκινήσει η δικαστική εκδοχή της υπόθεσης.

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Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, οι εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες δεν αποδέχονται επ’ ουδενί ότι είναι πλέον εκ του νόμου υποχρεωμένες να καταβάλλουν rebate και clawback για την δωρεάν χορήγηση των εν λόγω φαρμακευτικών σκευασμάτων και, συνεπώς, μελετούν ήδη τα επιχειρήματα τα οποία θα προβάλλουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο αναμένεται να προσφύγουν για να προσβάλλουν τα σημειώματα του ΕΟΠΥΥ.

Τι λέει το υπουργείο Υγείας

Από την πλευρά του υπουργείου Υγείας υπάρχει ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα, το οποίο αναμένεται να προβάλει στο προσεχές χρονικό διάστημα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας: Το πρόγραμμα της δωρεάν χορήγησης των νέων, καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων απεντάχθη την τελευταία, κυριολεκτικά, στιγμή από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., γεγονός το οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος.

Η απένταξη του έργου εκ μέρους της Ε.Ε. συνέβη παρά τις αντίθετες αιτιάσεις του ιδίου του υπουργείου Υγείας και προκάλεσε μία βασική ανατροπή στη χρηματοδότηση του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Ό,τι συνέβη δεν συνέβη με υπαιτιότητα του υπουργείου Υγείας, αλλά με υπαιτιότητα τρίτων, ως εκ τούτου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας όφειλε να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο τα κονδύλια με τα οποία θα εξοφλήσει, μεταξύ άλλων, γιατρούς και φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει καλή τη πίστη στο πρόγραμμα.

Στο ΣτΕ οι φαρμακευτικές εταιρείες

Από την άλλη πλευρά, οι εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες αναμένεται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχοντας στο «στόχαστρό» τους και επικεντρώνοντας όλη την επιχειρηματολογία τους εναντίον της ρήτρας της αναδρομικότητας για το σχετικό rebate και το σχετικό clawback στις δωρεάν χορηγήσεις των φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων.

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Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες θα υποστηρίξουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι ουδέποτε εκείνες θα αποδέχονταν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα χορήγησης των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας των ενηλίκων, εάν γνώριζαν από την αρχή ότι επαπειλείται νομοθετική ρύθμιση, η οποία, τελειώνοντας το σχετικό πρόγραμμα, θα τις υποχρεώνει αναδρομικά σε rebate.

Με άλλα λόγια, οι ενστάσεις των εν λόγω φαρμακευτικών εταιρειών έναντι του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αφορούν, κυρίως, το σκέλος των αρχών της «διαφάνειας» και της «καλής πίστης στις συναλλαγές» μεταξύ των δύο μερών.