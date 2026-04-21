Παγκόσμια διάκριση για τη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις από την European Society of Human Reproduction and Embryology - iefimerida.gr

Η πρότυπη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, η μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη Μονάδα στην Ελλάδα και μέλος του Hellenic Healthcare Group, κατακτά μια σημαντική διεθνή διάκριση - μια παγκόσμια πρωτιά.

Το Εμβρυολογικό Εργαστήριο της Μονάδας γίνεται επισήμως το πρώτο εργαστήριο παγκοσμίως που λαμβάνει πιστοποίηση από την European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) — τον κορυφαίο ευρωπαϊκό επιστημονικό οργανισμό στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής και εμβρυολογίας — ως διαπιστευμένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Κλινική Εμβρυολογία.

Παράλληλα, η πιστοποίηση αυτή συνοδεύεται από αναγνώριση από το European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG), τον επίσημο ευρωπαϊκό φορέα που εποπτεύει και διασφαλίζει τα πρότυπα κλινικής πρακτικής και εκπαίδευσης στη μαιευτική και γυναικολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τη διάκριση αυτή, αποδεικνύεται η διεθνής αναγνώριση των κλινικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του εργαστηρίου καθώς και της υπεροχής του τεχνολογικού εξοπλισμού και των αντίστοιχων υποδομών, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι προοπτικές των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Μονάδας στην κλινική εμβρυολογία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ελέγχθηκαν η άριστη εφαρμογή, η ακρίβεια, η ασφάλεια, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της Μονάδας, όσο και η επαρκής κατάρτιση των εμβρυολόγων ώστε να λειτουργούν ως εκπαιδευτές. Η πιστοποίηση επισφραγίζει την απόλυτη εξειδίκευση της Μονάδας στην αναπαραγωγική ιατρική βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, ελέγχοντας το επίπεδο των γνώσεων, την ποιότητα των τεχνικών δεξιοτήτων και την ικανότητα τήρησης των δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών.

Ο Ιωάννης Σφοντούρης, Διευθυντής του Εμβρυολογικού Εργαστηρίου της Μονάδας δήλωσε: «Η πιστοποίηση από την ESHRE και η αναγνώριση από την EBCOG αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή διάκριση, που επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των εργαστηριακών και κλινικών διαδικασιών της Μονάδας μας, καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης και επιστημονικής επάρκειας της ομάδας. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή μας στην εφαρμογή τεκμηριωμένων πρακτικών και στη συνεχή βελτίωση των εμβρυολογικών τεχνικών, με στόχο τη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών και την εξέλιξη της Κλινικής Εμβρυολογίας.»

Ο Ευάγγελος Μακράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις ανέφερε: «Η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της επιστημονικής αριστείας και της συστηματικής προσπάθειας που πραγματοποιείται στη Μονάδα μας. Η αναγνώριση από την ESHRE και το EBCOG αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των κλινικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή εξέλιξη της σύγχρονης Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, επενδύοντας στη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, Σταύρος Σουγιουλτζής, δήλωσε: «Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Μονάδα και επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε συστηματικά στην ποιότητα, την εκπαίδευση και την καινοτομία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών προτύπων στον κλάδο.»

Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συνδυάζοντας πολυετή επιστημονική εμπειρία με διαρκή επένδυση στην καινοτομία και την αιχμή της τεχνολογίας. Διαθέτει υπερσύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, προηγμένα συστήματα εμβρυολογικής ανάλυσης και εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Η επιστημονική της ομάδα, με ενεργή παρουσία σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, προσελκύει ζευγάρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της Μονάδας και εδραιώνοντάς την ως κέντρο αριστείας στην αναπαραγωγική ιατρική.