Ούτε σταυρόλεξα ούτε sudoku: Μια συνήθεια 10 λεπτών την ημέρα αναδιαμορφώνει τον εγκέφαλο σε μόλις μία εβδομάδα - iefimerida.gr

Πώς επηρεάζει ο διαλογισμός τον εγκέφαλο; Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εντάσσουν στην καθημερινότητά τους.

Ο λόγος σχετίζεται κυρίως με τα τεκμηριωμένα του οφέλη ενάντια στο στρες, το άγχος και τον χρόνιο πόνο. Νέα επιστημονικά δεδομένα, όμως, δείχνουν ότι έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώνει τον εγκέφαλο σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η έρευνα που δείχνει τι οφέλη έχει ο διαλογισμός για τον εγκέφαλο

Ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, Hemal H. Patel, εξέτασε την επίδραση ενός εντατικού προγράμματος διαλογισμού σε υγιείς ενήλικες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο εγκέφαλος όχι μόνο βελτιώνει τη λειτουργική του απόδοση, αλλά εμφανίζει και μετρήσιμες αλλαγές τόσο στη σύνθεση του πλάσματος του αίματος όσο και στη συνδεσιμότητα των βασικών δικτύων. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο ερευνητής, η συνδυαστική εφαρμογή διαφορετικών πρακτικών σώματος -νου οδήγησε σε μεταβολές σε τόσα πολλά βιολογικά συστήματα, που οι ερευνητές κατάφεραν να μετρήσουν την επίδρασή του απευθείας στον εγκέφαλο και στο αίμα.

Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, μέσω των οποίων καταγράφηκε η εγκεφαλική δραστηριότητα πριν και μετά το πρόγραμμα. Τα ευρήματα αποκάλυψαν σημαντική μείωση της δραστηριότητας σε περιοχές που σχετίζονται με τον συνεχή εσωτερικό διάλογο γεγονός που υποδηλώνει έναν εγκέφαλο πιο συγκεντρωμένο και λιγότερο επιρρεπή σε περισπασμούς. Αυτή η κατάσταση επιτρέπει νευρωνική πλαστικότητα υψηλότερη από εκείνη που καταγράφεται υπό συνήθεις συνθήκες.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εντόπισαν και φυσιολογικές αποκρίσεις που θυμίζουν την επίδραση ορισμένων ψυχεδελικών ουσιών, αλλά παράγονται ενδογενώς από τον ίδιο τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα επίπεδα φυσικών οπιοειδών του οργανισμού, που ευθύνονται για την ανακούφιση του πόνου. Επιπλέον, το πλάσμα αίματος που συλλέχθηκε μετά τις συνεδρίες διαλογισμού ήταν ικανό να διεγείρει την ανάπτυξη νευρώνων σε ελεγχόμενα εργαστηριακά περιβάλλοντα. Τα ευρήματα αυτά ανοίγουν νέους δρόμους για την ανάπτυξη εναλλακτικών θεραπειών για τον χρόνιο πόνο και τις ανοσολογικές διαταραχές, χωρίς τη χρήση φαρμάκων. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η μεταβολική ευελιξία των κυττάρων βελτιώθηκε, ενισχύοντας την ικανότητά τους να επεξεργάζονται αποτελεσματικά τα σάκχαρα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση μεταξύ ψυχικής κατάστασης και σωματικής υγείας.

Οι επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς παρατηρήθηκε συντονισμένη ενεργοποίηση αντιφλεγμονωδών μηχανισμών. Αυτό υποδηλώνει ότι το μυαλό μπορεί να λειτουργεί ως ανοσολογικός ρυθμιστής προσαρμόζοντας την αντίδραση του οργανισμού στις εξωτερικές προκλήσεις. Οι συμμετέχοντες που πέτυχαν βαθύτερα στάδια διαλογισμού εμφάνισαν και τις πιο έντονες χημικές μεταβολές στις εξετάσεις τους.

Για τον πρώτο συγγραφέα της μελέτης, Άλεξ Τζίνιτς-Ντιαμάντ, αυτή η πρόοδος αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατανόηση του πώς η σκέψη μπορεί να επηρεάζει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου. «Αυτή η μελέτη δείχνει ότι το μυαλό και το σώμα μας είναι βαθιά αλληλένδετα: αυτό που πιστεύουμε, ο τρόπος με τον οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας και οι πρακτικές στις οποίες συμμετέχουμε μπορούν να αφήσουν μετρήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα στη βιολογία μας», ανέφερε ο ερευνητής.

Πηγή: National Geographic