Οστεοπόρωση: Νέο φάρμακο δείχνει ότι μπορεί να αναστρέψει τη φθορά των οστών - iefimerida.gr

Η οστεοπόρωση επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αποδυναμώνοντας τα οστά και αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών καταγμάτων.

Οι υπάρχουσες θεραπείες μέχρι σήμερα εστιάζουν κυρίως στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, αλλά συχνά συνοδεύονται από ανεπιθύμητες παρενέργειες ή μειωμένη δράση με την πάροδο του χρόνου.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Signal Transduction and Targeted Therapy ανατρέπει τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας έναν μηχανισμό που φαίνεται ικανός όχι μόνο να ενισχύει τα οστά, αλλά και να τα επαναφέρει σε πιο υγιή κατάσταση.

Διαβάστε πώς η νέα αυτή θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να αλλάξει τη μάχη κατά της οστεοπόρωσης.