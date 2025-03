Οι ώρες που πρέπει να πιείτε τον πρώτο και τον τελευταίο καφέ της ημέρας, σύμφωνα με διατροφολόγο - iefimerida.gr

Ένας διατροφολόγος αποκάλυψε την ακριβή ώρα της ημέρας που πρέπει να σταματήσετε να πίνετε καφέ για να μην καταστρέψει η καφεΐνη την ποιότητα του ύπνου σας.

Η διατροφολόγος και συγγραφέας του How Not to Eat Ultra-Processed, Νίκολα Λάντλαμ-Ρέιν, εξήγησε ότι η ιδανική ώρα για τον πρώτο καφέ της ημέρας είναι από τα μέσα έως τα τέλη του πρωινού, περίπου μεταξύ 9:30 π.μ. και 11:30 π.μ. «Είναι όταν τα επίπεδα κορτιζόλης αρχίζουν να πέφτουν», εξήγησε. «Η κατανάλωση καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του, καθώς η κορτιζόλη [η ορμόνη της εγρήγορσης] είναι φυσικά σε υψηλά επίπεδα νωρίς το πρωί», συνέχισε.

Όσο για το πότε πρέπει να πιείτε τον τελευταίο καφέ της ημέρας είπε: «Η καφεΐνη έχει χρόνο ημιζωής περίπου πέντε έως έξι ώρες, που σημαίνει ότι ακόμα κι αν πιείτε καφέ στις 3 μ.μ., το μισό της καφεΐνης μπορεί να παραμείνει στο σύστημά σας έως τις 9 μ.μ. Για όσους είναι ευαίσθητοι στην καφεΐνη, είναι καλύτερο να αποφεύγουν τον καφέ μετά τις 2 μ.μ. με 3 μ.μ., ώστε να μην επηρεάζει τον ύπνο».

Τι ισχύει για τον ντεκαφεϊνέ

Όσον αφορά στον ντεκαφεϊνέ καφέ και αν θα ήταν καλή επιλογή για ρόφημα το απόγευμα η Λάντλαμ-Ρέιν εξήγησε: «Ο καφές χωρίς καφεΐνη περιέχει πολύ μικρές ποσότητες καφεΐνης (συνήθως δύο έως πέντε mg ανά φλιτζάνι σε σύγκριση με 70 έως 150 mg σε έναν κανονικό καφέ). Αν και είναι απίθανο να επηρεάσει τον ύπνο για τους περισσότερους ανθρώπους, όσοι είναι πολύ ευαίσθητοι στην καφεΐνη μπορεί να πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την κατανάλωση ντεκαφεϊνέ κοντά στην ώρα του ύπνου».