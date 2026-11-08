Οι ειδικοί στη μακροζωία συμφωνούν: «Οι άνθρωποι που ζουν περισσότερο δεν γυμνάζονται, αλλά ζουν σε περιοχές όπου κάθε μετακίνηση είναι ένας περίπατος» - iefimerida.gr

Το κλειδί για μια μακρά ζωή έχει λιγότερη σχέση με τον αθλητισμό και περισσότερη με έναν σταθερά δραστήριο τρόπο ζωής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι κάτοικοι στις «Μπλε Ζώνες» δεν αθλούνται συστηματικά, αλλά ζουν σε περιβάλλοντα που προωθούν τη φυσική κίνηση. Το περπάτημα ενσωματώνεται στην καθημερινότητά τους, φτάνοντας τα 10.000-12.000 βήματα την ημέρα χωρίς συνειδητή προσπάθεια.

Ένας καθημερινός περίπατος προσφέρει σχεδόν το 90% των οφελών ενός μαραθωνίου, αναδεικνύοντας την αξία της σταθερής κίνησης. Στόχος είναι το σώμα να παραμένει ενεργό όλη μέρα και όχι να εξαντλείται για λίγο στο γυμναστήριο.

Η κηπουρική αποτελεί μια βασική δραστηριότητα που ευνοεί την κινητικότητα μέσω φυσικών κινήσεων όπως το σκύψιμο και το σήκωμα βαρών. Παράλληλα, η ενασχόληση αυτή συμβάλλει στη μείωση του άγχους και παρέχει πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα.

Η διατροφή διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο για τη μακροζωία, με τα όσπρια να αποτελούν τη βάση. Το διατροφικό πρότυπο συμπληρώνεται από δημητριακά ολικής άλεσης, λαχανικά και ξηρούς καρπούς, σε συνδυασμό με την καθημερινή κίνηση.

Η ιδέα ότι η έντονη άσκηση είναι απαραίτητη για να ζήσει κανείς περισσότερα χρόνια δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Αυτό υποστηρίζει ο Αμερικανός ερευνητής και συγγραφέας Νταν Μπιούτνερ, γνωστός για τη μελέτη των λεγόμενων Μπλε Ζωνών, των περιοχών του πλανήτη με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υπεραιωνόβιων.

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Ύστερα από περισσότερες από δύο δεκαετίες έρευνας, ο Μπιούτνερ, που έγινε ευρύτερα γνωστός και μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για τα μυστικά της μακροζωίας, υποστηρίζει ότι το κλειδί για μια μακρά ζωή έχει λιγότερη σχέση με τον αθλητισμό και περισσότερη με έναν σταθερά δραστήριο τρόπο ζωής, όπως μεταφέρει η ισπανική El Confidencial.

Στις έρευνές του σε κοινότητες της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της Κόστα Ρίκα, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στην Οκινάουα, τη Σαρδηνία, τη Νικόγια, την Ικαρία και τη Λόμα Λίντα της Καλιφόρνιας, ο Μπιούτνερ παρατήρησε ένα κοινό μοτίβο.

«Οι άνθρωποι που ζουν περισσότερο κινούνται με φυσικό τρόπο. Δεν γυμνάζονται, αλλά ζουν σε περιβάλλοντα όπου κάθε μετακίνηση είναι ένας περίπατος», εξήγησε. Κατά τον ίδιο, οι άνθρωποι αυτοί δεν χρειάζεται να προγραμματίζουν προπονήσεις, αφού το περπάτημα είναι μέρος των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, και φτάνουν συνήθως τα 10.000 με 12.000 βήματα τη μέρα χωρίς να το επιδιώκουν.

Μια από τις πιο αποτελεσματικές συνήθειες για την υγεία

Για τον ερευνητή, το περπάτημα είναι από τις πιο αποτελεσματικές συνήθειες για την υγεία. Μάλιστα υποστηρίζει ότι «ένας καθημερινός περίπατος προσφέρει περίπου το 90% των οφελών της προετοιμασίας για μαραθώνιο», διατύπωση με την οποία αναδεικνύει την αξία της μέτριας και σταθερής κίνησης απέναντι στις σποραδικές προσπάθειες υψηλής έντασης. Το ζητούμενο, επιμένει, είναι το σώμα να παραμένει ενεργό όλη τη μέρα και όχι να εξαντλείται για μία ώρα στο γυμναστήριο και να μένει ακίνητο τις υπόλοιπες.

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Μια ακόμη δραστηριότητα που προτείνει είναι η κηπουρική, συνήθεια πολύ διαδεδομένη στις Μπλε Ζώνες. Η φροντίδα ενός λαχανόκηπου ή ενός κήπου αναγκάζει κάποιον να σκύβει, να σηκώνεται, να τεντώνεται, να κουβαλά μικρά βάρη και να περπατά συχνά, κάτι που ευνοεί την κινητικότητα χωρίς να χρειάζεται οργανωμένη άθληση. Επιπλέον, η ενασχόληση αυτή βοηθά στη μείωση του άγχους και φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με φρέσκα τρόφιμα.

Ο Μπιούτνερ υποστηρίζει ότι η μακροζωία δεν εξαρτάται από την εύρεση της τέλειας προπόνησης αλλά από ένα περιβάλλον που προσκαλεί σε αυθόρμητη κίνηση. «Αν θέλεις να ζήσεις περισσότερο χωρίς να πας στο γυμναστήριο, αυτοί είναι δύο αποτελεσματικοί και πολύ απλοί τρόποι. Οι πιο μακρόβιοι άνθρωποι του κόσμου δεν γυμνάζονται: ζουν σε περιβάλλοντα που τους ωθούν να κινούνται φυσικά», σημείωσε. Γι' αυτό ενθαρρύνει περισσότερο περπάτημα, την καλλιέργεια ενός λαχανόκηπου ή τη φροντίδα ενός κήπου ως μέρος της καθημερινής ρουτίνας.

Οι έρευνες για τις Μπλε Ζώνες δείχνουν επίσης ότι η διατροφή παίζει θεμελιώδη ρόλο. Σύμφωνα με τον Μπιούτνερ, τα όσπρια αποτελούν τη βάση κάθε διατροφής για μακροζωία, μαζί με τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα λαχανικά, τους κονδύλους και τους ξηρούς καρπούς. Αυτό το διατροφικό πρότυπο, που στηρίζεται κυρίως σε ελάχιστα επεξεργασμένα φυτικά προϊόντα, σε συνδυασμό με την καθημερινή κίνηση και έναν δραστήριο τρόπο ζωής, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο.