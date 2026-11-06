ΟΕΝΓΕ: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ - iefimerida.gr

Στη δικαιοσύνη κατά του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ, προσφεύγει η ΟΕΝΓΕ.

Παρά τα μεγάλα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται μέχρι σήμερα με την συνεχή διόγκωση του ήδη δυσθεώρητου clawback (υπέρβαση) του ορίου της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, προβλήματα τα οποία φιλοδοξεί, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίσει το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας μας, η διοίκηση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγη ώρα ότι η ίδια «προχωρά άμεσα σε προσφυγή προς τα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να αναιρεθεί η υπουργική απόφαση που αφορά την ενδονοσοκομειακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας.

» Ήδη οι νομικοί σύμβουλοι της ομοσπονδίας προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες».