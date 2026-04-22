Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων - iefimerida.gr

Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και η έγκαιρη διάγνωση παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.

«Η σύγχρονη ιατρική έχει αναπτύξει πολλές τεχνολογίες που βοηθούν τους γιατρούς να εντοπίζουν έγκαιρα προβλήματα στην καρδιά και στα αγγεία», αναφέρει ο κ. Ηλίας Κατσαφάδος, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Metropolitan General και συνεχίζει εξηγώντας τι είναι η πυρηνική ιατρική και τις εφαρμογές της στη διάγνωση και την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είναι η πυρηνική ιατρική και πώς συμβάλλει στην καρδιολογία

Ανάμεσα σε αυτές τις τεχνολογίες ξεχωρίζει η πυρηνική ιατρική, ένας εξειδικευμένος κλάδος της ιατρικής που χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες ραδιενεργών ουσιών για τη μελέτη της λειτουργίας των οργάνων του σώματος. Η συμβολή της στη διάγνωση των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσφέρει πληροφορίες που δεν μπορούν να ληφθούν μόνο με τις κλασικές απεικονιστικές εξετάσεις.



Ο κ. Ηλίας Κατσαφάδος﻿

Πώς λειτουργούν τα ραδιοφάρμακα και οι τεχνικές SPECT και PET

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρηνική ιατρική βασίζεται στη χρήση ραδιοφαρμάκων, δηλαδή ουσιών που περιέχουν μικρές ποσότητες ραδιενεργού υλικού και χορηγούνται στον οργανισμό μέσω ένεσης ή κατάποσης. Αυτές οι ουσίες κατευθύνονται σε συγκεκριμένα όργανα και ιστούς του σώματος και εκπέμπουν ακτινοβολία, η οποία καταγράφεται από ειδικές κάμερες. Με αυτόν τον τρόπο οι γιατροί μπορούν να παρατηρήσουν όχι μόνο τη δομή, αλλά και τη λειτουργία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Δύο από τις σημαντικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι SPECT και PET.

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου: Έλεγχος αιμάτωσης της καρδιάς

Μία από τις πιο συχνές εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής στην καρδιολογία είναι η μελέτη της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Με αυτή την εξέταση οι γιατροί μπορούν να αξιολογήσουν αν το αίμα φτάνει σωστά στους μυς της καρδιάς. Η διαδικασία πραγματοποιείται συνήθως με ειδικές εξετάσεις που ονομάζονται σπινθηρογραφήματα μυοκαρδίου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης χορηγείται στον ασθενή ένα ραδιοφάρμακο και λαμβάνονται εικόνες της καρδιάς σε κατάσταση ηρεμίας και μετά από κόπωση ή φαρμακευτική διέγερση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπιστούν περιοχές της καρδιάς που δεν αιματώνονται επαρκώς, κάτι που συχνά σχετίζεται με τη στεφανιαία νόσο.

Στεφανιαία νόσος: Έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη εμφράγματος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στεφανιαία νόσος είναι μία από τις πιο συχνές καρδιαγγειακές παθήσεις και προκαλείται από τη στένωση ή απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών λόγω συσσώρευσης λιπιδίων και αθηρωματικών πλακών. Η πυρηνική ιατρική βοηθά σημαντικά στον εντοπισμό αυτών των προβλημάτων πριν εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα, όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου. Με την έγκαιρη διάγνωση, οι γιατροί μπορούν να προτείνουν κατάλληλες θεραπείες ή αλλαγές στον τρόπο ζωής του ασθενούς, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών επεισοδίων.

Αξιολόγηση βιωσιμότητας μυοκαρδίου με PET

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της πυρηνική ιατρικής είναι ότι επιτρέπει την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του καρδιακού μυός. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακή βλάβη, οι γιατροί χρειάζεται να γνωρίζουν αν οι περιοχές του μυοκαρδίου που έχουν επηρεαστεί μπορούν να επανέλθουν στη φυσιολογική τους λειτουργία μετά από θεραπεία. Με τη χρήση εξετάσεων όπως το PET, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν ο καρδιακός ιστός παραμένει ζωντανός και μπορεί να ανακτήσει τη λειτουργικότητα του μετά από επαναγγείωση ή άλλη θεραπευτική παρέμβαση.

Μέτρηση καρδιακής λειτουργίας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της λειτουργίας της καρδιάς συνολικά. Οι γιατροί μπορούν να υπολογίσουν την απόδοση της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης Ε.F.), δηλαδή πόσο αποτελεσματικά αντλεί αίμα στο σώμα. Αυτή η πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλες χρόνιες καρδιακές παθήσεις. Μέσω των εξετάσεων αυτών μπορούν επίσης να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να προσαρμόζουν την θεραπευτική αγωγή ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Ασφάλεια στην πυρηνική ιατρική: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα της πυρηνικής ιατρικής, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση της γίνεται πάντα με προσοχή και υπό αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Οι ποσότητες ραδιενέργειας που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μικρές και θεωρούνται ασφαλείς για τον οργανισμό. Οι ειδικοί επιστήμονες που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα φροντίζουν ώστε οι εξετάσεις να πραγματοποιούνται με τον πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

«Συμπερασματικά η πυρηνική ιατρική αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στη σύγχρονη καρδιολογία. Μέσω των προηγμένων τεχνικών απεικόνισης που διαθέτει, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και στην καλύτερη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, η σημασία της πυρηνικής ιατρικής αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, βοηθώντας τους γιατρούς να προστατεύσουν την υγεία των ασθενών και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους», καταλήγει ο κ. Κατσαφάδος.