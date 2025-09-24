 Ο ΠΟΥ διαψεύδει τον Τραμπ: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτισμού και χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη - iefimerida.gr
ΥΓΕΙΑ

Ο ΠΟΥ διαψεύδει τον Τραμπ: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτισμού και χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Χάπια
Φωτογραφία: Pixabey
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οριστικά επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πιθανή σχέση αυτισμού και χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε την ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις τοπυ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Χθες και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είχε διαψεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΟΥ παρακεταμόλη Εγκυμοσύνη Ντόναλντ Τραμπ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ