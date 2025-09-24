Ο ΠΟΥ διαψεύδει τον Τραμπ: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτισμού και χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη - iefimerida.gr

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οριστικά επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πιθανή σχέση αυτισμού και χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε την ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις τοπυ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Χθες και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είχε διαψεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ