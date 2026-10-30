Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Σφακίων - iefimerida.gr

Τα Σφακιά επισκέφθηκε αργά το απόγευμα ο 'Αδωνις Γεωργιάδης όπου και τέλεσε τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Σφακίων.

Το παρών έδωσαν η Γενική Γραμματέας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, οι βουλευτές Χανίων της Ν.Δ. Σέβη Βολουδάκη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Νεκτάριος Παπαβασιλείου και ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός.

«Η ανακαίνιση κόστισε 142.000 για να φτιάξουμε τη στέγη, καλωδιώσεις, φωτισμό και κλιματισμό. Το κέντρο ήταν καινούργιο, δεν χρειάζονταν ολοκληρωτική ανακατασκευή, φτιάξαμε και το στέγαστρο, το οποίο έχει οροφή με πάνελ, μία πολύ ωραία κατασκευή», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ευχαρίστησε την περιφέρεια Κρήτης και τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος όπως είπε: «…έδωσε ένα καταπληκτικό ασθενοφόρο 4χ4 καινούργιο, πάρα πολύ χρήσιμο για την περιοχή. Μου ετέθη επίσης το αίτημα να κάνουμε επέκταση σε έναν επιπλέον όροφο και είμαι θετικός στο αίτημα αυτό. Με τον κύριο δήμαρχο έχω εξαιρετική συνεργασία και τον ευχαριστώ, ενώ είναι εκείνος που ήρθε στο γραφείο μου πριν δύο χρόνια και με έπεισε να κάνουμε το Κ.Υ. 'Αγονο Α΄. Και δούλεψε και βρήκαμε περισσότερο προσωπικό και είμαστε καλύτερα από πριν. Θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε και άλλο προσωπικό διότι μας ενδιαφέρει πολύ ο τόπος αυτός ο ηρωικός, μοναδικός και θέλουμε να πηγαίνει καλά».

Ο Υπουργός, συμπλήρωσε ότι έχει γίνει «πραγματική δουλειά» στο Κέντρο Υγείας και σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα έργα. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σφακίων Γιάννη Ζερβό, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, όπως την περαιτέρω ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Σφακίων.