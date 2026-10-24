Νοσοκομειακό Clawback: Περίπου στο 72% για όλο το 2026, εκτιμά το υπουργείο Υγείας - iefimerida.gr

Πολλά ακούστηκαν μέχρι σήμερα για το δυσθεώρητο, είναι η αλήθεια, clawback το οποίο θα επιβαρύνει την φαρμακοβιομηχανία, όσον αφορά τα φάρμακα των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας, με άλλα λόγια το clawback επί της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για ολόκληρο το 2026.

Ακούστηκαν ακόμη και ποσοστά της τάξης πέραν του... 81%, με αποτέλεσμα να προκαλείται μία αναστάτωση σε μία αγορά, όπως είναι εκείνη του φαρμάκου, η οποία απαιτεί ορθολογισμό, συνέπεια και ομαλή πορεία.

Στελέχη Υπουργείου Υγείας: Το 2026 θα κλείσει με μείωση του ύψους του clawback

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Υγείας τα οποία παρακολουθούν επισταμένως την διαμόρφωση της δημόσιας εξωνοσοκομειακής, αλλά και της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης διαβεβαιώνουν ότι το 2026 θα κλείσει με μία ελαφρά μεν, αλλά αισθητή μείωση του ύψους του clawback το οποίο θα επιβαρύνει την φαρμακοβιομηχανία.

Σύμφωνα με αυτά τα στελέχη του υπουργείου Υγείας, μάλιστα, το εν λόγω clawback, δηλαδή το νοσοκομειακό clawback για ολόκληρο το 2026 δεν εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 72%, γεγονός το οποίο μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό ως πτώση, αλλά βρίσκεται πολύ μακριά από το 81% και το 83%, ποσοστά τα οποία έχουν δει κατά διαστήματα το φως της δημοσιότητας...