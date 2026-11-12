Με νόμο Γεωργιάδη οι σκύλοι θεραπείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ -Το αποκαλύπτει ο διοικητής του «Μεταξά»

Η παρουσία των σκύλων θεραπείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας, ιδιαιτέρως τα ογκολογικά-αντικαρκινικά ιδρύματα, αναμένεται να θεσμοθετηθεί με νόμο από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Πρόκειται για κάτι που αποκαλύπτει σε ανάρτησή του στο Linkedin, ο διοικητής του αντικαρκινικού-ογκολογικού νοσοκομείου του Πειραιά «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος.

«Οι σκύλοι θεραπείας θα ενταχθούν σε δομές υγείας, παρέχοντας τις ευεργετικές τους συνέπειες στους ασθενείς του ΕΣΥ»

Μετά τη συνάντησή του με τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλό, προχώρησε στην εξής ανάρτηση:

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«Σήμερα επισκεφθήκαμε με τον Ντύλαν την προϊσταμένη μας αρχή, τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά & Αιγαίου Χρήστο Ροϊλο.

Τον ενημερώσαμε για την πορεία του προγράμματος «Παρέα με Ουρά», τα σχέδια μετεξέλιξης και επέκτασης και σε άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ, καθώς και για την προετοιμασία σχετικού νομοθετικού πλαισίου για σκύλους θεραπείας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε μαζί του.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όλα δείχνουν ότι ένα πάγιο αίτημα των ασθενών θα αποτελεί σύντομα μια ζώσα πραγματικότητα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και οι σκύλοι θεραπείας θα ενταχθούν (με το νόμο πλέον!) σε δομές υγείας, παρέχοντας απλόχερα τις ευεργετικές τους συνέπειες σε όλους τους ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Και επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, να αναφέρω ότι οι δικές μας προσπάθειες που ξεκίνησαν από το Νοσοκομείο Μεταξά, δε θα είχαν ευωδοθεί, εάν οι προϊστάμενές μας αρχές δεν στήριζαν το εγχείρημα εξαρχής με κάθε δυνατό τρόπο!

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Η χαρά μας δεν περιγράφεται!».