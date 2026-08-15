Το Νο1 σημάδι ότι το στρες γίνεται χρόνιο, σύμφωνα με παθολόγο - iefimerida.gr

Η καθημερινότητα συνοδεύεται συχνά από στρες, είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είτε λόγω οικογενειακών ευθυνών και οικονομικών δυσκολιών.



Αν και δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε, ειδικά αν είμαστε πρόθυμοι να υιοθετήσουμε πιο υγιείς συνήθειες και αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης.

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Τα σημάδια του χρόνιου στρες

Σύμφωνα με τον παθολόγο και δημοσιογράφο του NBC News, δρα Άκσαϊ Σιάλ, είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε το φυσιολογικό, προσωρινό στρες από το χρόνιο στρες, το οποίο επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί να επηρεάσει την υγεία στο μέλλον.



«Αν έχετε μια νέα δουλειά ή μια νέα σχέση, αυτά τα πράγματα μπορούν να σας αγχώσουν, και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε ένα χρόνιο πρόβλημα», εξηγεί μιλώντας στο TODAY.com Ο τρόπος που ανταποκρίνεστε στο άγχος είναι που έχει σημασία, είπε και έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση κάποιος να έχει βρει μία καινούρια δουλειά. «Αν έχετε μια νέα δουλειά και έχουν περάσει μήνες και τίποτα δεν βελτιώνεται… μήπως αυτό επηρεάζει τη ζωή σας σε σημείο που ακυρώνετε σχέδια για δείπνο με ανθρώπους, δεν βλέπετε τους φίλους και την οικογένειά σας, δεν βρίσκετε χαρά στα πράγματα στα οποία παλιά βρίσκατε χαρά;», διερωτήθηκε και επισήμανε ότι η διατάραξη της καθημερινής ρουτίνας και η απώλεια της χαράς από τη ζωή αποτελούν σημάδια που προκαλούν ανησυχία.

Τι προκαλεί το στρες στον οργανισμό

Όταν ο οργανισμός βιώνει στρες, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, γνωστό ως μηχανισμό «μάχης ή φυγής», απελευθερώνοντας αδρεναλίνη στο αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των παλμών της καρδιάς, της αναπνοής και της αρτηριακής πίεσης. Αυτή η αντίδραση μπορεί προσωρινά να σας βοηθήσει να σκεφτείτε πιο γρήγορα, ωστόσο, όταν ενεργοποιείται συχνά, ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να προκαλέσει κόπωση, πόνους και ένταση σε όλο το σώμα, υπέρταση, πεπτικά προβλήματα, καθώς και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης αγχώδους διαταραχής, κατάθλιψης και διαταραχών που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.



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Ο δρ Σιάλ συνιστά σε όσους πιστεύουν ότι το στρες έχει γίνει χρόνιο και επηρεάζει σημαντικά τη ζωή τους να απευθυνθούν σε έναν επαγγελματία υγείας, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της πραγματικής πηγής του άγχους και να προτείνει, εφόσον χρειάζεται, την υποστήριξη ειδικού ψυχικής υγείας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ενασχόληση με χόμπι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση του στρες, καθώς αποτελεί έναν υγιή τρόπο να αδειάσει το μυαλό από ανησυχίες.