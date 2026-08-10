Νερό στο αυτί μετά το μπάνιο: Πώς αποφεύγεται η ωτίτιδα - iefimerida.gr

Το καλοκαίρι είναι η περίοδος που τα μπάνια είναι στο καθημερινό πρόγραμμα, είτε σε θάλασσες είτε σε πισίνες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος να μπει νερό στο αυτί μας.

Τις περισσότερες φορές μπορεί να φύγει μόνο του, όμως σε περίπτωση που μείνει για αρκετή ώρα στο εσωτερικό του αυτιού δημιουργεί ένα υγρό περιβάλλον, που ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εξωτερικής ωτίτιδας, γνωστής και ως «νόσου του κολυμβητή».

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Για ποιον λόγο μπορεί να προκληθεί ωτίτιδα λόγω του νερού στο αυτί

Το αυτί διαθέτει φυσικούς μηχανισμούς προστασίας, οι οποίοι μπορεί να διαταραχθούν είτε λόγω της παρατεταμένης υγρασίας είτε λόγω του συχνού καθαρισμού του αυτιού.

Επιπλέον, η χρήση μπατονέτας μπορεί να τραυματίσει το δέρμα του ακουστικού πόρου ή να απομακρύνει το προστατευτικό κερί, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την εμφάνιση κάποιου ερεθισμού ή λοίμωξης.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί εξωτερική ωτίτιδα, αυτή εκδηλώνεται με πόνο, φαγούρα, αίσθημα βουλώματος, ευαισθησία στο άγγιγμα του αυτιού ή έκκριση υγρού.

Τι μπορείτε να κάνετε μετά το μπάνιο

Σε περίπτωση που μπει νερό στο αυτί σας δεν χρειάζεται πανικό, καθώς υπάρχουν απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν να απομακρυνθεί η υγρασία από το αυτί.

Ειδικότερα:

Γέρνετε το κεφάλι προς την πλευρά του αυτιού που έχει νερό και αφήνετε τη βαρύτητα να βοηθήσει να φύγει.

Τραβάτε απαλά το πτερύγιο του αυτιού προς διαφορετικές κατευθύνσεις, χωρίς να βάζετε κάτι μέσα στο αυτί.

Στεγνώνετε προσεκτικά το εξωτερικό μέρος του αυτιού με μια καθαρή πετσέτα.

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιστολάκι μαλλιών στη χαμηλότερη ένταση και θερμοκρασία, κρατώντας το σε απόσταση από το αυτί.

Καλύτερα να αποφύγετε την μπατονέτα

Μπορεί να υπάρχει η εντύπωση ότι η μπατονέτα καθαρίζει αποτελεσματικά το αυτί, όμως η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική, καθώς μπορεί να σπρώξει βαθύτερα το κερί και να προκαλέσει τραυματισμούς στο δέρμα του ακουστικού πόρου.

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Για το λόγο αυτό, δεν χρειάζεται να βάζετε αντικείμενα μέσα στο αυτί για να απομακρύνετε το νερό, καθώς το αυτί διαθέτει δικό του μηχανισμό για αυτοκαθαρισμό.

Πώς μπορείτε να προλάβετε τη «νόσο του κολυμβητή»

Η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους κολυμπούν συχνά ή έχουν εμφανίσει εξωτερική ωτίτιδα στο παρελθόν.

Καλό είναι να αποφεύγεται η παρατεταμένη παραμονή νερού στο αυτί και να στεγνώνουμε απαλά τα αυτιά μετά το μπάνιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να συστήσει ειδικές σταγόνες για την πρόληψη της εξωτερικής ωτίτιδας, ανάλογα με το ιστορικό και την κατάσταση των αυτιών.

Για άτομα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα ή κολυμπούν συστηματικά, μπορεί επίσης να συζητηθεί με τον γιατρό η χρήση κατάλληλων ωτοασπίδων κολύμβησης.

Πότε χρειάζεται γιατρός

Το νερό στο αυτί από μόνο του συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Βέβαια, σε περίπτωση που μετά το μπάνιο εμφανιστούν συμπτώματα όπως έντονος πόνος, έκκριση υγρού από το αυτί, σημαντική μείωση της ακοής, έντονο πρήξιμο ή συμπτώματα που επιδεινώνονται, είναι σημαντικό να γίνει ιατρική αξιολόγηση.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης σε άτομα με γνωστό πρόβλημα στο τύμπανο ή προηγούμενες επεμβάσεις στο αυτί, καθώς δεν είναι όλες οι σταγόνες κατάλληλες για κάθε περίπτωση.