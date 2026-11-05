Νέο ρεκόρ για το «Λαϊκό»: Δέκα μεταμοσχεύσεις ήπατος σε μόλις 16 ημέρες γενικής εφημερίας-Ένα εξαιρετικό επίτευγμα για το ΕΣΥ - iefimerida.gr

Άλλη μία εξαιρετική επίδοση για τα ελληνικά μεταμοσχευτικά δεδομένα καταγράφηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο νοσοκομείο του ΕΣΥ της Αθήνας «Λαϊκό».

Η χειρουργική κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων, Γιώργου Σωτηρόπουλου, πραγματοποίησε δέκα μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε μόλις δεκαέξι ημέρες γενικής εφημερίας του ιδρύματος.

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Πρόκειται για μια πρωτοφανή σε ένταση μεταμοσχευτική δραστηριότητα, που αποτυπώνει τις δυνατότητες της εν λόγω εξειδικευμένης πανεπιστημιακής κλινικής και την καθοριστική συμβολή της πολυεπιστημονικής διατομεακής ομάδας και των πολυάριθμων ομάδων υποστήριξης του «Λαϊκού».

Ανάμεσα στις δέκα επεμβάσεις περιλαμβάνεται μία ιδιαίτερα απαιτητική συνδυασμένη μεταμόσχευση ήπατος και νεφρού, καθώς και μία μεταμόσχευση ήπατος που πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ημέρας που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.

Μια μεταμοσχευτική δραστηριότητα υψηλών απαιτήσεων

Η πραγματοποίηση δέκα μεταμοσχεύσεων ήπατος σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα συνιστά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιστημονικό και οργανωτικό εγχείρημα.

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Ο καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Σωτηρόπουλος, διευθυντής της χειρουργικής κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών, εξηγεί στο iefimerida ότι «η μεταμόσχευση ήπατος συγκαταλέγεται στις πλέον σύνθετες επεμβάσεις της σύγχρονης χειρουργικής, καθώς απαιτεί εξειδικευμένες χειρουργικές δεξιότητες, προσεκτική προεγχειρητική αξιολόγηση, άμεση κινητοποίηση μεγάλου αριθμού επαγγελματιών υγείας και συνεχή μετεγχειρητική παρακολούθηση. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι κάθε μεταμόσχευση πραγματοποιείται υπό αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, καθώς η διαδικασία από τη λήψη του μοσχεύματος έως την εμφύτευσή του στον λήπτη απαιτεί ταχύτητα, απόλυτο συντονισμό και συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Ο καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Σωτηρόπουλος, διευθυντής της χειρουργικής κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών

Μάλιστα, ιδιαίτερη θέση στις επεμβάσεις του Οκτωβρίου κατέχει η συνδυασμένη μεταμόσχευση ήπατος και νεφρού, μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, που προϋποθέτει τη στενή συνεργασία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων και χειρουργικών ομάδων.

«Πίσω από κάθε μεταμόσχευση βρίσκεται μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων»

Ο Γιώργος Σωτηρόπουλος επισημαίνει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας που απαιτείται για την πραγματοποίηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού μεταμοσχεύσεων:

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“Οι δέκα μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε δεκαέξι ημέρες εφημερίας αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα για την κλινική μας και το ‘Λαϊκό’ νοσοκομείο. Είναι όμως πρωτίστως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Καμία μεταμόσχευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν άνθρωπο ή από μία χειρουργική ομάδα. Απαιτείται η συνεργασία δεκάδων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συχνά κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες”.

Η συμβολή ολόκληρου του «Λαϊκού» νοσοκομείου

Καθοριστικό στοιχείο αυτής της επίδοσης αποτελεί η συνεργασία της πανεπιστημιακής χειρουργικής κλινικής με τις πολυάριθμες κλινικές, μονάδες και υπηρεσίες υποστήριξης του νοσοκομείου.

Οι αναισθησιολογικές ομάδες, οι ηπατολόγοι, οι εντατικολόγοι, οι ακτινολόγοι, οι παθολογοανατόμοι, οι γαστρεντερολόγοι, οι λοιμωξιολόγοι, οι καρδιολόγοι, οι πνευμονολόγοι, οι νοσηλευτές των χειρουργείων, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και των νοσηλευτικών τμημάτων, το προσωπικό της Αιμοδοσίας και της Αποστείρωσης, των εργαστηρίων και των απεικονιστικών τμημάτων, οι κλινικοί συντονιστές, αποτελούν αναπόσπαστους κρίκους της μεταμοσχευτικής διαδικασίας.

Αντίστοιχα σημαντική είναι η συνεισφορά των διοικητικών, τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και της Διοίκησης του Λαϊκού Νοσοκομείου, που καλούνται να διασφαλίσουν τη λειτουργική υποστήριξη μιας τόσο απαιτητικής δραστηριότητας.

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Η συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων και τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες των νοσοκομείων δωρεάς οργάνων συμπληρώνει αυτή την αλυσίδα ζωής.

O Γιώργος Σωτηρόπουλος τονίζει στο iefimerida: “Θέλω να αναδείξω ιδιαίτερα τη συμβολή όλων των συναδέλφων και συνεργατών μας στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Από τον χειρουργό και τον αναισθησιολόγο έως τον νοσηλευτή της εντατικής θεραπείας, τον εργαζόμενο στην Αιμοδοσία και το προσωπικό των εργαστηρίων, όλοι συνεισφέρουν ουσιαστικά στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτή η επίδοση ανήκει σε ολόκληρη τη μεταμοσχευτική ομάδα και σε όλους όσοι υποστηρίζουν καθημερινά το έργο της”.

Μια μεταμόσχευση την 28η Οκτωβρίου με ιδιαίτερο συμβολισμό

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της έντονης μεταμοσχευτικής δραστηριότητας του περασμένου Οκτωβρίου ήταν η πραγματοποίηση μεταμόσχευσης ήπατος την 28η Οκτωβρίου.

Η ημερομηνία αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς η εθνική επέτειος συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.

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Η συγκεκριμένη συγκυρία αναδεικνύει και μια λιγότερο ορατή πλευρά της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος Υγείας: την αδιάλειπτη προσφορά των επαγγελματιών Υγείας, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε καθημερινές, αργίες ή εθνικές εορτές.

Ο καθηγητής σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η μεταμόσχευση που πραγματοποιήσαμε την 28η Οκτωβρίου είχε για όλους μας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Την ημέρα που τιμούμε την ιστορία της πατρίδας μας και παράλληλα υπενθυμίζουμε την αξία της δωρεάς οργάνων, η ομάδα μας βρισκόταν στο χειρουργείο, υπηρετώντας το δικαίωμα ενός συνανθρώπου μας στη ζωή. Παράλληλα η ομάδα μεταμόσχευσης νεφρού πραγματοποιούσε την ίδια ημέρα 4 μεταμοσχεύσεις νεφρού. Η δωρεά οργάνων αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική έκφραση ανθρώπινης αλληλεγγύης».

Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι οι δότες οργάνων

Πίσω από τις δέκα μεταμοσχεύσεις βρίσκεται, πάνω απ' όλα, η ανεκτίμητη προσφορά των δοτών οργάνων.

Κάθε μεταμόσχευση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας βαθιάς πράξης ανθρωπιάς. Στην περίπτωση της δωρεάς οργάνων μετά θάνατον, οι οικογένειες των δοτών, μέσα σε στιγμές προσωπικής απώλειας, συμβάλλουν ώστε άλλοι άνθρωποι να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής.

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Η μεταμοσχευτική κοινότητα αναγνωρίζει αυτή την προσφορά ως το θεμέλιο κάθε επιτυχίας.

«Η μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη μας ανήκει στους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους. Χωρίς αυτούς καμία από αυτές τις μεταμοσχεύσεις δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Κάθε μόσχευμα είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη για όλους εμάς που αναλαμβάνουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», υπογραμμίζει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος.

Το επόμενο στοίχημα για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα

Η επίδοση της χειρουργικής κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών του Πανεπιστημίου Αθηνών αναδεικνύει τις δυνατότητες των εξειδικευμένων δημόσιων μεταμοσχευτικών κέντρων.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων απαιτεί συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στις υποδομές, στη διαθεσιμότητα χειρουργικών αιθουσών και κλινών εντατικής θεραπείας, καθώς και στην ενίσχυση του θεσμού της δωρεάς οργάνων.

Η αύξηση της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας δεν αποτελεί, ασφαλώς, αυτοσκοπό. Ο ουσιαστικός στόχος είναι να έχουν περισσότεροι ασθενείς, που βρίσκονται σε αναμονή, πρόσβαση σε μια σωτήρια θεραπευτική επιλογή, με ασφάλεια και υψηλά επιστημονικά πρότυπα.

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Όπως δηλώνει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, «η δραστηριότητα αυτού του Οκτωβρίου αποδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες που διαθέτουμε. Η πρόκληση είναι αυτές οι δυνατότητες να ενισχυθούν περαιτέρω, με σταθερή υποστήριξη των μεταμοσχευτικών προγραμμάτων και καλλιέργεια της δωρεάς οργάνων στην ελληνική κοινωνία. Στόχος μας δεν είναι απλώς να πραγματοποιούμε περισσότερες μεταμοσχεύσεις, αλλά να προσφέρουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς την ευκαιρία για μια νέα ζωή».

Οι δέκα μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε δεκαέξι ημέρες εφημερίας, λοιπόν, αποτελούν ένα ξεχωριστό ορόσημο για την εν λόγω κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και το νοσοκομείο του ΕΣΥ της Αθήνας «Λαϊκό».