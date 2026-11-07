Μεταστατικός καρκίνος παγκρέατος: Νέο φάρμακο διπλασιάζει την επιβίωση ασθενών που είχαν λάβει ήδη θεραπεία -Δύο γιατροί μιλούν στο iefimerida - iefimerida.gr

Mία νέα καινοτόμα θεραπευτική επιλογή, το φάρμακο με την δραστική ουσία daraxonrasib, μετά από την σχετική γνωμοδότηση εκ μέρους του ομοσπονδιακού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, είναι πλέον άμεσα διαθέσιμο, με κρατική εισαγωγή, για τους Έλληνες ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, οι οποίοι έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Στη σχετική ανακοίνωση προέβη χθες ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με σχετική ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα X.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η ιατρική κοινότητα έχει γίνει μάρτυρας μιας ανησυχητικής τάσης: την αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του παγκρέατος σε νεότερες ηλικίες. Κάποτε o καρκίνος του παγκρέατος θεωρούνταν μια ασθένεια που πλήττει κυρίως ενήλικες άνω των 70 ετών.

Το ανησυχητικό είναι ότι ο καρκίνος του παγκρέατος διαγιγνώσκεται πλέον όλο και συχνότερα σε άτομα, ηλικίας κάτω των 50 ετών, και δυστυχώς έχει αυξητική τάση.

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Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει τόσο θανατηφόρος είναι ότι συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Ο καρκίνος του παγκρέατος έχει τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ όλων των καρκίνων, καθώς μόλις το 14% των ασθενών ζει πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση. Περίπου 90% των ασθενών αυτών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια, όταν η κακοήθεια έχει ήδη εξαπλωθεί.

Μάλιστα, περίπου το 50%–55% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος έχουν ήδη μεταστατική νόσο κατά τη στιγμή της αρχικής διάγνωσης. Με άλλα λόγια, περίπου ένας στους δύο ασθενείς διαγιγνώσκεται όταν ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα, συχνότερα στο ήπαρ, στους πνεύμονες ή στο περιτόναιο. Χρειάζεται, όμως να διευκρινίσουμε το εξής:

Μεταστατικός καρκίνος κατά τη διάγνωση: περίπου 50%–55%.

Ασθενείς που θα εμφανίσουν μεταστάσεις κάποια στιγμή κατά την πορεία της νόσου: το ποσοστό είναι υψηλότερο.

Την ίδια στιγμή, όμως, η σημαντικότερη ίσως ανακοίνωση του συνεδρίου ASCO 2026, το οποίο διοργάνωσε πρόσφατα στη Μαδρίτη της Ισπανίας η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας αφορούσε ακριβώς τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, η οποία αποτελεί μια από τις πλέον θανατηφόρες μορφές καρκίνου.

Η καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονίστρια διευθύντρια της Β’ προπαιδευτικής παθολογικής κλινικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Χαϊδαρίου «Αττικόν», Αμάντα Ψυρρή, εξηγεί σήμερα στο iefimerida τα εξής σχετικά:

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Η καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ψυρρή Αμάντα

«Η μελέτη φάσης ΙΙΙ, RASolute-302, έδειξε ότι το νέο στοχευμένο φάρμακο daraxonrasib σχεδόν διπλασιάζει τη συνολική επιβίωση ασθενών που είχαν ήδη λάβει προηγούμενη θεραπεία. Η διάμεση επιβίωση αυξήθηκε από 6,7 σε 13,2 μήνες, ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε καλύτερος έλεγχος της νόσου και ευνοϊκότερο προφίλ ασφάλειας σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία.

Η σημασία του ευρήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς το φάρμακο στοχεύει την οδό RAS/KRAS, η οποία εμπλέκεται σε περισσότερο από το 90% των καρκίνων του παγκρέατος και μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο να αποτελέσει θεραπευτικό στόχο. Για δεκαετίες το KRAS χαρακτηριζόταν ως ‘μη φαρμακεύσιμο’, παρά τον κεντρικό του ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου. Η επιτυχία του daraxonrasib αποδεικνύει ότι η στόχευση αυτής της οδού είναι πλέον εφικτή και μπορεί να αλλάξει

τη φυσική πορεία του καρκίνου του παγκρέατος».

Από την δική της πλευρά, μάλιστα, η καθηγήτρια Βιολογίας, Γενετικής και Νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Προηγμένων Θεραπειών του EMA, Μαρία Γαζούλη, επισημαίνει στο iefimerida, με ιδιαίτερη έμφαση, τα εξής:

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Η καθηγήτρια Βιολογίας, Γενετικής και Νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Γαζούλη

«Για την Ελλάδα η προοπτική μιας επιπλέον θεραπευτικής επιλογής είναι ιδιαίτερα θετική. Η αναμενόμενη έγκριση αυτής της νέας θεραπευτικής επιλογής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσει την ευρεία δυνατότητα οι ογκολόγοι να μπορούν να εξετάζουν τη θέση της νέας αγωγής

στη φροντίδα των κατάλληλων ασθενών. Η εξέλιξη αυτή είναι καρπός δεκαετιών έρευνας στη γενετική και τη βιολογία του καρκίνου του παγκρέατος.

Το όφελος που καταγράφηκε στις κλινικές μελέτες για το φάρμακο daraxonrasib δίνει νέα ώθηση στην αναζήτηση αποτελεσματικότερων θεραπειών και επιτρέπει μεγαλύτερη αισιοδοξία για τη φροντίδα των ασθενών στο άμεσο μέλλον».

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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα, αλλά απολύτως ενδεικτικά, διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία της διεθνούς βάσης GLOBOCAN 2022 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (IARC/WHO), στην Ελλάδα εκτιμήθηκαν: