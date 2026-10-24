Νέα εποχή για την ιατρική επιστήμη: Επαναστατικό εμβόλιο mRNA μειώνει κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου από μελάνωμα - iefimerida.gr

Ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη εξατομικευμένων αντικαρκινικών θεραπειών καταγράφει ένα νέο εμβόλιο τεχνολογίας mRNA, το intismeran, το οποίο, σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda, μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου σε ασθενείς με μελάνωμα, μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του δέρματος.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από μεγάλη διεθνή κλινική δοκιμή Φάσης 3 και ανακοινώθηκαν από τις φαρμακευτικές εταιρείες Moderna και Merck (MSD εκτός ΗΠΑ και Καναδά), ενισχύοντας τις προσδοκίες για τον ρόλο των εξατομικευμένων εμβολίων στη μελλοντική αντιμετώπιση του καρκίνου.

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Τι έδειξε η έρευνα με το νέο εξατομικευμένο εμβόλιο

Στην εν λόγω διεθνή κλινική δοκιμή φάσης 3 συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς. Τα δεδομένα έδειξαν ότι ο συνδυασμός του εξατομικευμένου εμβολίου με το Keytruda μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο θανάτου ή υποτροπής και, την ίδια στιγμή, κατά 38% τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Τα αναλυτικά και λεπτομερή δεδομένα παρουσιάστηκαν μόλις, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ESMO), το οποίο πραγματοποιείται στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Η ιατρική επιστήμη περνά σε μια νέα εποχή

Τα ευρήματα ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η ιατρική επιστήμη περνά σε μια νέα εποχή, στην οποία η θεραπεία δεν θα αντιμετωπίζει απλώς τον καρκίνο γενικά, αλλά θα σχεδιάζεται με βάση τα ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς.



Πριν, όμως, από τους εύλογους πανηγυρισμούς απαιτείται μια κρίσιμη διευκρίνιση: το intismeran δεν αποτελεί ακόμη εγκεκριμένο αντικαρκινικό εμβόλιο. Πρόκειται για υπό διερεύνηση θεραπεία, τα αποτελέσματα της οποίας δημιουργούν ισχυρές προσδοκίες, χωρίς να σημαίνουν ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και αδειοδότησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, αν και κορυφαία στελέχη της Moderna έχουν δηλώσει ότι το νέο, επαναστατικό εμβόλιο για την θεραπευτική αντιμετώπιση του μελανώματος θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ακόμη και εντός του 2027.



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Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει και ένα ακόμη εύρημα: δύο χρόνια μετά τη θεραπεία, το 82,2% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό παρέμενε χωρίς υποτροπή, έναντι 70% εκείνων που έλαβαν μόνο Keytruda. Η διαφορά αυτή ενισχύει την επιστημονική σημασία των αποτελεσμάτων και στρέφει το ενδιαφέρον της διεθνούς ογκολογικής κοινότητας σε μια προσέγγιση που επιχειρεί να αξιοποιήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δυνατότητες του ίδιου του ανοσοποιητικού συστήματος.