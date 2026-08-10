Νεφροπαθείς τελικού σταδίου: Ζητούν να μην επιβαρύνονται οικονομικά για την προμήθεια των φαρμάκων τους -Αρχές Σεπτεμβρίου θα αποφασίσουν υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ -Μία πολύ δύσκολη εξίσωση - iefimerida.gr

Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου ζητούν να απαλλαγούν από την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τα φάρμακά τους, με το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ να εξετάζουν το θέμα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στις αρχές του ερχομένου Σεπτεμβρίου αναμένεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) να επανεξετάσουν το αίτημα και την έντονη διαμαρτυρία εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ), σχετικά με «την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι Νεφροπαθείς Τελικού Σταδίου για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, παρόλο που ισχύει το μέτρο της μηδενικής συμμετοχής τους σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που τους χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΟΠΥΥ. Η επιβάρυνση αυτή προκύπτει από τη διαφορά της εμπορικής/λιανικής και ασφαλιστικής τιμής και ισχύει ακόμα και για φάρμακα αναφοράς (πρωτότυπα) για τα οποία δεν υπάρχουν γενόσημα».

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, η ως άνω επιβάρυνση, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και όχι μόνο τους περίπου 15.000 νεφροπαθείς τελικού σταδίου της χώρας μας, έχει «μετρηθεί» και έχει κοστολογηθεί στο 1,2 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, μόνον για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου.

Νεφροπαθείς τελικού σταδίου: Ζητούν κατάργηση της επιβάρυνσης στα φάρμακα -Το αίτημα που εξετάζεται

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΠΟΝ αναφέρει επίσης ότι «επανειλημμένα έχει διαμαρτυρηθεί και έχει ζητήσει από τον υπουργό Υγείας σε δύο συναντήσεις στις οποίες τεκμηρίωσε πλήρως το δίκαιο του αιτήματος της άρσης αυτής της σημαντικής επιβάρυνσης, ώστε να μην καταβάλλουν οι Νεφροπαθείς Τελικού Σταδίου πρόσθετα ποσά μηνιαίως για τη φαρμακευτική αγωγή τους, που αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό ανάλογα και με τις συνοσηρότητες της χρόνιας νεφρικής νόσου του καθενός από αυτούς».

Το γεγονός, πάντως, ότι το αίτημα της ΠΟΝ θα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί σε αίτημα για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ιδιαιτέρως τους χρονίως πάσχοντες, έτσι ώστε όλοι να ζητήσουν την κατάργηση της ασφαλιστικής τιμής, με τον ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα στην -υψηλότερη- λιανική τους τιμή, με ό,τι θα συνεπέφερε αυτό για τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, η ικανοποίηση του αιτήματος της ΠΟΝ για τους περίπου 15.000 νεφροπαθείς τελικού σταδίου θα αποτελούσε μία πραγματική έκπληξη.