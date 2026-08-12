Τέλη Σεπτέμβρη παραδίδεται η νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Στα τέλη του ερχομένου Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί τελικά στο ΕΣΥ της χώρας μας και το υπουργείο Υγείας, προς χρήση και πλήρη λειτουργία, το νέο νοσηλευτικό κτίριο του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, πρώτο, πρότυπο και μοναδικό στη χώρα μας, η ανέγερση του οποίου εξακολουθεί να προχωρά σταθερά εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Πρόκειται για το ανεξάρτητο κτίριο, συνολικής επιφανείας 3.000 τ.μ., στο οποίο θα στεγάζεται πλέον εξειδικευμένο Κέντρο, αφιερωμένο στις κυτταρικές και τις γονιδιακές θεραπείες για τους αιματολογικούς ασθενείς, τα εργαστήρια της Αιματολογικής Κλινικής, καθώς και την Ειδική Νοσηλευτική Μονάδα 11 κλινών – μονώσεων για εσωτερικούς ασθενείς του «Παπανικολάου».

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Μάλιστα, σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έχει ήδη καταθέσει αίτημα-πρόσκληση στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου τα εγκαίνια του εμβληματικού νέου κτιρίου της αιματολογικής κλινικής του «Παπανικολάου» να πραγματοποιήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για το «Παπανικολάου»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, άλλωστε, ανήρτησε την Τρίτη τις εξής πληροφορίες στο προσωπικό του προφίλ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ:

«Ο Αύγουστος είναι μήνας προετοιμασίας και στο Υπουργείο Υγείας η νέα "αγωνιστική περίοδος" ξεκινά με πράξεις!

Με την επικείμενη παραλαβή του νέου κτηρίου της Αιματολογικής Κλινικής του ΓΝΘ Παπανικολάου, προχωρούμε παράλληλα και στην ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου με ανθρώπινο δυναμικό.

Εγκρίναμε 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 53 αφορούν τη νέα Αιματολογική Κλινική. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η διαδικασία κρίσης για μία θέση μόνιμου ιατρού ΕΣΥ, ενώ προχωρούμε και στην ενίσχυση της Κλινικής με επιπλέον θέσεις επικουρικών ιατρών, ώστε να είναι πλήρως στελεχωμένη και έτοιμη με την έναρξη της λειτουργίας της.

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Γιατί οι νέες υποδομές αποκτούν πραγματική αξία όταν συνοδεύονται από τους ανθρώπους που θα τις λειτουργήσουν.

Με σχέδιο, συνεργασία και σωστή προετοιμασία, ενισχύουμε το ΕΣΥ εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Τι θα περιλαμβάνει το νέο τριώροφο κτίριο του νοσοκομείου «Παπανικολάου»

Σημειώνεται ότι το νέο κτίριο είναι τριώροφο, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.787.078 ευρώ, εκ των οποίων τα 7.454.713 ευρώ χορηγήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε.

Το νέο, πολυλειτουργικό όσο και εμβληματικό τριώροφο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» θα φιλοξενεί τα εξής:

• Εργαστήρια Αιματολογικής Κλινικής: Χώροι για ερευνητικές δραστηριότητες, για πειραματικές μελέτες και για κλινικές δοκιμές, σχετικά με αιματολογικές παθήσεις και θεραπείες.

• Ειδική Νοσηλευτική Μονάδα: Μια μονάδα φροντίδας με 11 κλίνες – μονώσεις για την εφαρμογή σε ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις όλων των εξειδικευμένων (γονιδιακών – κυτταρικών κλπ) θεραπειών, που θα εφαρμόζονται στους νοσηλευομένους ασθενείς. Πρόκειται για μονόκλινους θάλαμους με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής και με προθάλαμο, για τον έλεγχο της εισόδου προσώπων και εφοδίων (S.A.S).

• Πρόσβαση και Περιβάλλων χώρος: Η πρόσβαση στο κτίριο θα εξασφαλίζεται με κλειστό συνδετήριο διάδρομο, με ελαφρά κλίση στο ισόγειο. Επίσης, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με προσαρμογή των οδών της προσπέλασης, με κατασκευή τοίχων για αντιστήριξη και με φύτευση.

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Συνολικά, ο μεγάλος και στρατηγικός στόχος του εν λόγω έργου είναι η δημιουργία και η πλήρης λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου για την Αιματολογία και τις Γονιδιακές Θεραπείες, το οποίο θα εξυπηρετεί την έρευνα, τη θεραπεία ασθενών, και την επιστημονική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα της Ιατρικής, ενώ θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους αιματολογικούς ασθενείς όλης της χώρας, ιδιαιτέρως εκείνους της Βόρειας Ελλάδας.