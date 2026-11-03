 myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων -Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων, πώς λειτουργούν - iefimerida.gr
ΥΓΕΙΑ

myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων -Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων, πώς λειτουργούν

Ηγεσία υπουργείου Υγείας
Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, παρουσίασαν το myEOPYY app και το «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων».

Στην εφαρμογή «myEOPYY» περιλαμβάνεται ο φάκελος ασφάλισης υγείας του ασθενούς. Τα οφέλη είναι:

  • Εξυπηρέτηση απ' όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Δικαιολογητικά με μία φωτογραφία.
  • Πιο γρήγορα αιτήματα, με λιγότερα λάθη.
  • Άμεση και ασφαλής πρόσβαση.
  • Πλήρης εικόνα των αποζημιώσεων.

Μέσω του myEOPPY ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί το ιστορικό των αποζημιώσεών του με φίλτρα και την κατάσταση εκκαθάρισης. Να υποβάλλει αίτημα με έναν απλό οδηγό 3-4 βημάτων. Να ενημερώνεται για τις παροχές του ΕΚΠΥ πριν από μια επίσκεψη ή εξέταση, αλλά και να φροντίζει τα ανήλικα ή έμμεσα μέλη της οικογένειας.

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Αξιολόγηση των παροχών υγείας από ιδιώτες παρόχους σε 4 βήματα

Από την άλλη, το Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογούν τις παροχές υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες παρόχους.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται σε τέσσερα βήματα:

  • Ειδοποιείται με SMS και συνδέεται στον ΦΑΥ μέσω του Taxisnet.
  • Επιλέγει «αξιολόγηση», δίπλα στην επίσκεψη ή στην ιατρική πράξη του.
  • Απαντά σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο ανά τύπο υπηρεσίας.
  • Υποβάλλει και βλέπει ποιες παροχές έχει ήδη αξιολογήσει.

Με αυτόν τον τρόπο ο ΕΟΠΥΥ καταγράφει συστηματικά τις αξιολογήσεις και λαμβάνει υπόψη την εμπειρία του πολίτη, έχοντας στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

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