myEOPYY app και Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων -Τα νέα ψηφιακά εργαλεία των ασφαλισμένων, πώς λειτουργούν - iefimerida.gr

Τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.



Σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, παρουσίασαν το myEOPYY app και το «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων».



Στην εφαρμογή «myEOPYY» περιλαμβάνεται ο φάκελος ασφάλισης υγείας του ασθενούς. Τα οφέλη είναι:



Εξυπηρέτηση απ' όπου κι αν βρίσκεστε.

Δικαιολογητικά με μία φωτογραφία.

Πιο γρήγορα αιτήματα, με λιγότερα λάθη.

Άμεση και ασφαλής πρόσβαση.

Πλήρης εικόνα των αποζημιώσεων.

Μέσω του myEOPPY ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί το ιστορικό των αποζημιώσεών του με φίλτρα και την κατάσταση εκκαθάρισης. Να υποβάλλει αίτημα με έναν απλό οδηγό 3-4 βημάτων. Να ενημερώνεται για τις παροχές του ΕΚΠΥ πριν από μια επίσκεψη ή εξέταση, αλλά και να φροντίζει τα ανήλικα ή έμμεσα μέλη της οικογένειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξιολόγηση των παροχών υγείας από ιδιώτες παρόχους σε 4 βήματα

Από την άλλη, το Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογούν τις παροχές υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες παρόχους.



Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται σε τέσσερα βήματα:



Ειδοποιείται με SMS και συνδέεται στον ΦΑΥ μέσω του Taxisnet.

Επιλέγει «αξιολόγηση», δίπλα στην επίσκεψη ή στην ιατρική πράξη του.

Απαντά σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο ανά τύπο υπηρεσίας.

Υποβάλλει και βλέπει ποιες παροχές έχει ήδη αξιολογήσει.

Με αυτόν τον τρόπο ο ΕΟΠΥΥ καταγράφει συστηματικά τις αξιολογήσεις και λαμβάνει υπόψη την εμπειρία του πολίτη, έχοντας στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.