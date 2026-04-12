Μια συνήθεια στον ύπνο θα μπορούσε να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με μελέτη - iefimerida.gr

Νέα μελέτη έρχεται να αναδείξει τη σημασία της σταθερής ώρας ύπνου για την καρδιαγγειακή υγεία.

Ενώ οι περισσότερες μελέτες για την υγεία επικεντρώνονται στην ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Όουλου στη Φινλανδία διαπίστωσαν ότι το να πηγαίνει κανείς για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ μπορεί επίσης να είναι σημαντικό, ειδικά αν δεν κοιμάται περισσότερες από οκτώ ώρες.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 3.231 άτομα ηλικίας 46 ετών, καταγράφοντας τις συνήθειες ύπνου τους μέσω φορητών συσκευών για μία εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες που κοιμόντουσαν λιγότερο από οκτώ ώρες τη νύχτα χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: όσους είχαν σταθερό ωράριο, όσους παρουσίαζαν μικρές αποκλίσεις και όσους είχαν ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης για τον ύπνο

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με ακανόνιστο ύπνο είχαν διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο μέσα στην επόμενη δεκαετία, σε σύγκριση με όσους διατηρούσαν τακτικό πρόγραμμα.

Η μεγαλύτερη μεταβλητότητα στο «μέσο σημείο» του ύπνου (δηλαδή στο μέσο μεταξύ της ώρας που κοιμάται κανείς και της ώρας που ξυπνά) συνδέθηκε επίσης με χειρότερη υγεία της καρδιάς. «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η συνέπεια στην ώρα που πηγαίνει κανείς για ύπνο, ειδικότερα, μπορεί να είναι σημαντική για την υγεία της καρδιάς», δήλωσε η ιατρική ερευνήτρια Laura Nauha. «Αντανακλά τους ρυθμούς της καθημερινής ζωής – και το πόσο αυτοί μεταβάλλονται».

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συσχέτιση αυτή αφορά κυρίως όσους δεν κοιμούνται αρκετά. Για άτομα που εξασφαλίζουν επαρκή διάρκεια ύπνου, η ακανόνιστη ώρα κατάκλισης δεν φαίνεται να έχει την ίδια αρνητική επίδραση. Επίσης, η ώρα αφύπνισης δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα, ενώ η βασική διαφορά εντοπίστηκε στις μεγάλες αποκλίσεις στην ώρα που κάποιος πηγαίνει για ύπνο — με μέση απόκλιση 108 λεπτών για την ομάδα που δεν ακολουθούσε σταθερή ώρα έναντι 33 λεπτών για αυτή που είχε τακτικό πρόγραμμα στον ύπνο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι κιρκάδιοι ρυθμοί, δηλαδή οι φυσικοί κύκλοι 24 ωρών του οργανισμού, ενδέχεται να εξηγούν τη συσχέτιση αυτή καθώς οι συνεχείς αλλαγές στην ώρα ύπνου πιθανόν να διαταράσσουν αυτούς τους ρυθμούς, επηρεάζοντας την αποκατάσταση και την ανάπαυση της καρδιάς. Παράλληλα, παράγοντες όπως το άγχος, ο φόρτος εργασίας και προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να επηρεάζουν τόσο τις συνήθειες ύπνου όσο και την καρδιαγγειακή υγεία. «Προηγούμενη έρευνα έχει συνδέσει τα ακανόνιστα πρότυπα ύπνου με τους κινδύνους για την καρδιά, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε ξεχωριστά τη μεταβλητότητα στην ώρα του ύπνου, την ώρα αφύπνισης και το μέσο σημείο της περιόδου ύπνου - και τις ανεξάρτητες συσχετίσεις τους με σοβαρά καρδιακά επεισόδια», είπε η Nauha.

Από τους περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες, οι 128 υπέστησαν ένα τέτοιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου της μελέτης, επομένως πρόκειται συνολικά για σχετικά μικρό αριθμό. Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι ο ύπνος καταγράφηκε μόνο για επτά ημέρες και οι ρουτίνες μπορεί να μην παρέμειναν απαραίτητα οι ίδιες για όλους τους συμμετέχοντες.

Χρειάζονται κι άλλες μελέτες για τον ύπνο και πώς επηρεάζει την υγεία

Οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες που θα εξετάσουν πιο διεξοδικά τη σχέση της ώρας ύπνου με την υγεία, σε μεγαλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα πληθυσμού, κυρίως επειδή πρόκειται για έναν παράγοντα που σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ίδιων των ανθρώπων.

Παράλληλα, αυξάνονται συνεχώς τα στοιχεία που συνδέουν την ποιότητα και τη ρουτίνα του ύπνου με πολλαπλές επιπτώσεις στην υγεία. «Η διατήρηση ενός τακτικού προγράμματος ύπνου είναι ένας παράγοντας που οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να επηρεάσουμε», δήλωσε η Nauha.

Πηγή: Science Alert