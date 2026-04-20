Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: Η εξέταση που προλαμβάνει την οστεοπόρωση - iefimerida.gr

Η οστεοπόρωση είναι μια «σιωπηλή» πάθηση που συχνά δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα μέχρι να συμβεί κάποιο κάταγμα.

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονται από τη νόσο, με τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση να αποτελούν την ομάδα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Η μέτρηση οστικής πυκνότητας αποτελεί το πιο αξιόπιστο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη της οστεοπόρωσης. Με μια απλή και ανώδυνη εξέταση, οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν εγκαίρως πιθανή απώλεια οστικής μάζας και να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υγείας των οστών.

﻿Τι είναι η οστεοπόρωση και η οστεοπενία



Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών που χαρακτηρίζεται από σταδιακή μείωση της οστικής μάζας και αλλοίωση της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού. Ως αποτέλεσμα, τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα και αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος καταγμάτων.

Τα κατάγματα εμφανίζονται συχνότερα:

Στο ισχίο

Στη σπονδυλική στήλη

Στον καρπό

Η οστεοπενία αποτελεί μια ενδιάμεση κατάσταση, κατά την οποία η οστική μάζα είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη στα επίπεδα της οστεοπόρωσης. Ωστόσο, χωρίς έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη μπορεί να εξελιχθεί σε οστεοπόρωση.

Σύμφωνα με μελέτες, περίπου 1 στις 3 γυναίκες άνω των 50 ετών θα υποστεί κάταγμα που σχετίζεται με την οστεοπόρωση. Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, λόγω της μείωσης των οιστρογόνων που συμβάλλουν στη διατήρηση της οστικής μάζας.

﻿Η σημασία της μέτρησης οστικής πυκνότητας

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας (Bone Mineral Density – BMD) αποτελεί τη βασικότερη εξέταση για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Η εξέταση πραγματοποιείται με τη μέθοδο DEXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry), δηλαδή την απορροφησιομέτρηση διπλής ενέργειας με ακτίνες Χ.

Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι:

Γρήγορη

Ανώδυνη

Μη επεμβατική

Με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας

Η έγκαιρη ανίχνευση της απώλειας οστικής μάζας επιτρέπει την άμεση εφαρμογή προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων, όπως κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, σωστή διατροφή και τακτική άσκηση.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης καταγμάτων και επιπλοκών που μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα ζωής.

﻿Πώς γίνεται η μέτρηση οστικής πυκνότητας



Η εξέταση πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα DEXA και διαρκεί συνήθως μόνο λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος ξαπλώνει σε ένα ειδικό κρεβάτι ενώ ο σαρωτής περνά πάνω από το σώμα και καταγράφει την οστική πυκνότητα σε συγκεκριμένα σημεία, όπως η σπονδυλική στήλη και το ισχίο. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο γιατρός αξιολογεί τα αποτελέσματα και καθορίζει εάν υπάρχει οστεοπενία, οστεοπόρωση ή φυσιολογική οστική πυκνότητα.

﻿Ποιοι πρέπει να υποβάλλονται σε μέτρηση οστικής πυκνότητας



Η εξέταση συνιστάται κυρίως σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως:

Γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

Άνδρες και γυναίκες άνω των 65 ετών

Άτομα με οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης

Άτομα με χαμηλό σωματικό βάρος

Όσους έχουν υποστεί κάταγμα μετά από μικρό τραυματισμό

Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν την οστική πυκνότητα, όπως κορτικοστεροειδή

Γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση ή διαταραχές του εμμηνορροϊκού κύκλου

Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που σχετίζονται με απώλεια οστικής μάζας

Η έγκαιρη εξέταση συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και στην αποτελεσματική παρακολούθηση της υγείας των οστών.

﻿Σύγχρονη τεχνολογία μέτρησης οστικής πυκνότητας στα HealthSpot



Τα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot διαθέτουν υπερσύγχρονα μηχανήματα μέτρησης οστικής πυκνότητας τα οποία:

Έχουν έως και 40% καλύτερη κλινική ακρίβεια στην ανίχνευση οστικής απώλειας

Προσφέρουν ολόσωμη σάρωση, δείχνοντας όχι μόνο την οστική πυκνότητα αλλά και τη σύσταση του σώματος (λίπος, μυϊκή μάζα, οστά)

Εντοπίζουν εγκαίρως σπονδυλικά κατάγματα, με υψηλής ανάλυσης εικόνες και ελάχιστη ακτινοβολία

Αξιολογούν με ακρίβεια την κατάσταση των ισχίων

Είναι κατάλληλα και για άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος

Παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, μέσω της απεικόνισης της κοιλιακής αορτής

Ολοκληρώνουν την εξέταση σε πολύ λίγο χρόνο, με χαμηλή δόση ακτίνων Χ, ώστε η εμπειρία να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη﻿

﻿Εξετάσεις στο τμήμα οστεοπυκνομετρίας HealthSpot



Στα HealthSpot πραγματοποιούνται εξετάσεις οστεοπυκνομετρίας για την αξιολόγηση της υγείας των οστών, όπως:

Μέτρηση οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης

Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου

Μέτρηση οστικής πυκνότητας δύο ισχίων (Dual Hip)

Μέτρηση οστικής πυκνότητας καρπού

Ολόσωμη λιπομέτρηση για αξιολόγηση σύστασης σώματος

Στα HealthSpot γίνονται επίσης δεκτά παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ για τη διενέργεια της εξέτασης.

Ενημερωθείτε από τον γιατρό σας και προγραμματίστε τον προληπτικό σας έλεγχο. Με την έγκαιρη διάγνωση μπορείτε να προστατεύσετε τη δύναμη και την αντοχή των οστών σας για τα επόμενα χρόνια.