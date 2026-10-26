Κι αν το μεγαλύτερο λάθος στην ομορφιά είναι ότι προσπαθούμε να δείχνουμε νεότεροι; - iefimerida.gr

Ένας άνθρωπος στα πενήντα, στα εξήντα ή στα εβδομήντα δεν χρειάζεται να μοιάζει με τον εαυτό του όπως όταν ήταν στα τριάντα. Μπορεί όμως να δείχνει υγιής, ξεκούραστος, δυναμικός και, πάνω απ' όλα, να διατηρεί τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν αναγνωρίσιμο; Ο πλαστικός χειρουργός Νίκος Μεταξωτός, MD, PhD εξηγεί γιατί η υγεία, η επιστήμη και η ποιότητα ζωής επαναπροσδιορίζουν την ομορφιά και τον ρόλο της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής.

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Για δεκαετίες η ομορφιά συνδέθηκε με τη νεότητα ενώ η πλαστική χειρουργική και η αισθητική ιατρική με την προσπάθεια να περιορίσουμε τα σημάδια του χρόνου. Σήμερα, όμως, κάτι αλλάζει. Η υγεία, η μακροζωία και η ποιότητα ζωής επαναπροσδιορίζουν τη σχέση μας με την εμφάνιση. Μαζί τους αλλάζει και ο ρόλος του γιατρού, που καλείται πλέον να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο συνολικά, αναγνωρίζοντας την εμφάνιση ως μία μόνο διάσταση της υγείας και της ευεξίας του.

Η ομορφιά δεν είναι μόνο εικόνα

«Σε περισσότερα από 25 χρόνια στον χώρο της ιατρικής και της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, έχω δει να αλλάζουν πολλά: οι τεχνικές, οι θεραπείες, οι τεχνολογίες. Εκείνο όμως που θεωρώ σημαντικότερο είναι ότι αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά», αναφέρει ο Νίκος Μεταξωτός, MD, PhD, πλαστικός χειρουργός, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδρυτής της SYMMETRIA®.

Για τον ίδιο, η σύγχρονη αισθητική ιατρική δεν μπορεί να περιορίζεται στην αντιμετώπιση μιας ρυτίδας, στη βελτίωση ενός χαρακτηριστικού ή στην αναζήτηση ενός νεότερου προσώπου. Οφείλει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη αντίληψη φροντίδας, στην οποία η επιστημονική γνώση, η ασφάλεια, η πρόληψη και η εξατομίκευση έχουν καθοριστική σημασία.

Άλλωστε, η εξωτερική εικόνα δεν είναι ανεξάρτητη από την υγεία, τις καθημερινές συνήθειες και τη φυσική διαδικασία της γήρανσης. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι να δημιουργούμε πρόσωπα χωρίς ηλικία, αλλά να βοηθάμε τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους σε κάθε ηλικία.

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Στην εποχή της υπερβολής, η πραγματική πολυτέλεια δεν είναι το να κάνεις περισσότερα, αλλά να χρειάζεσαι λιγότερα.

Για πολλά χρόνια, η βιομηχανία της ομορφιάς αντιμετώπιζε τον χρόνο ως αντίπαλο. Πλέον, η συζήτηση μετακινείται σταδιακά από το anti-aging στο healthy aging: από την προσπάθεια να δείχνουμε νεότεροι στην επιδίωξη να μεγαλώνουμε καλύτερα.

«Δεν έχει σημασία μόνο πόσα χρόνια θα προσθέσουμε στη ζωή μας, αλλά πόση ζωή θα υπάρχει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Η ενέργεια, η φυσική κατάσταση, η αυτονομία, η ψυχική ισορροπία και η αυτοπεποίθηση είναι εξίσου σημαντικές με την εικόνα που βλέπουμε στον καθρέφτη», επισημαίνει ο Νίκος Μεταξωτός.

Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ιατρική κρίση



Η ραγδαία εξέλιξη των μη επεμβατικών τεχνολογιών, των εξατομικευμένων πρωτοκόλλων και της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες δυνατότητες στην αισθητική ιατρική. Ταυτόχρονα, όμως, καθιστά ακόμη σημαντικότερη την ευθύνη του γιατρού.

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Η πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές δεν σημαίνει ότι κάθε επιλογή είναι κατάλληλη για κάθε άνθρωπο. Η σωστή αξιολόγηση, η κατανόηση των προσδοκιών, η επιλογή της ενδεδειγμένης παρέμβασης και, όταν χρειάζεται, η απόφαση να μη γίνει καμία παρέμβαση αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της ιατρικής πράξης.

«Η εμπειρία ενός γιατρού συχνά δεν φαίνεται σε όσα επιλέγει να κάνει, αλλά σε όσα αποφασίζει να μην κάνει. Η τεχνολογία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο. Δεν μπορεί, όμως, να υποκαταστήσει την επιστημονική κρίση, την ευθύνη και την ανθρώπινη σχέση», σημειώνει.

Σε μια εποχή όπου οι τάσεις στην ομορφιά διαμορφώνονται συχνά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανάγκη για τεκμηριωμένη ιατρική καθοδήγηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Πέρα από την εικόνα

Αυτή η αντίληψη βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία και τη διεθνή εξέλιξη της SYMMETRIA®, μέσα από την οποία ο Νίκος Μεταξωτός επιδιώκει να συνδέσει την αισθητική ιατρική με μια συνολικότερη εμπειρία υγείας και ομορφιάς.

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Εγκαίνια SYMMETRIA® στη Μέση Ανατολή

Η προσέγγιση βασίζεται στην εξατομίκευση, στην αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης και στην πεποίθηση ότι η ποιότητα μιας υπηρεσίας δεν κρίνεται αποκλειστικά από το αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και από την ασφάλεια, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και τη συνολική εμπειρία του ανθρώπου.

Για τον ίδιο, το μέλλον των υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς δεν θα καθοριστεί μόνο από τις νέες θεραπείες ή τις πιο εξελιγμένες συσκευές. Θα καθοριστεί από την ικανότητα της Ιατρικής να αξιοποιεί την καινοτομία χωρίς να χάνει τον ανθρώπινο προσανατολισμό της.

THE LUXURY OF BEING YOU

Από τον εορτασμό για τα 20 χρόνια της ίδρυσης της SYMMETRIA® το 2025 στην Αθήνα, ο Νίκος Μεταξωτός με τους συνεργάτες του ﻿

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Ίσως, τελικά, η σημαντικότερη αλλαγή να είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όχι πόσο νεότεροι μπορούμε να δείχνουμε, αλλά πόσο καλά μπορούμε να μεγαλώνουμε. Όχι πόσο μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα μας, αλλά πόσο μπορούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Γιατί η ομορφιά του αύριο δεν θα είναι απαραίτητα ένα πρόσωπο χωρίς ρυτίδες. Θα είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώνει με υγεία, αυτοπεποίθηση και ποιότητα ζωής.

Και ίσως αυτή να είναι η ουσιαστικότερη αποστολή της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής: όχι να σταματήσει τον χρόνο, αλλά να μας βοηθήσει να ζούμε καλύτερα μέσα σε αυτόν.