Ο λόγος που οι Σκανδιναβοί δεν νιώθουν ποτέ κρύα τα πόδια τους -Το μυστικό που τα κρατά ζεστά όλο τον χειμώνα - iefimerida.gr

Ο χειμώνας δεν φέρνει μόνο χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και μικρές καθημερινές δοκιμασίες με μία από τις πιο ενοχλητικές να είναι τα παγωμένα πόδια.

Όταν τα άκρα μας κρυώνουν, όλο το σώμα νιώθει δυσφορία, η χαλάρωση γίνεται δύσκολη και ακόμη και η πιο απλή βόλτα μπορεί να μετατραπεί σε ταλαιπωρία. Κι όμως, σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία, όπου το κρύο είναι πολύ πιο σκληρό και διαρκεί πολύ περισσότερο, οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν άνετα χωρίς να υποφέρουν εξαιτίας των παγωμένων άκρων. Οι Σκανδιναβοί δεν αφήνουν τον χειμώνα να τους περιορίσει, απλώς ξέρουν πώς να προετοιμάζονται σωστά.

Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται να ζεις στις χώρες της Σκανδιναβίας για να έχεις ζεστά και άνετα πόδια. Υπάρχουν δοκιμασμένες και απλές πρακτικές, βασισμένες στη λογική και την εμπειρία των βόρειων χωρών, που μπορούν να κρατήσουν τα πόδια σου ζεστά ακόμη και στις πιο παγωμένες ημέρες του χειμώνα.

