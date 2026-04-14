Λιγότεροι τραυματισμοί φέτος από κροτίδες: Τα στοιχεία του ΚΑΤ, οι παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση - iefimerida.gr

Σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, κινήθηκαν για φέτος τα πολύ σοβαρά περιστατικά τραυματισμών από πρόωρες εκρήξεις κροτίδων και βεγγαλικών.

Μάλιστα, η δραστηριοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας φαίνεται ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο σχετικά ευτυχές αυτό αποτέλεσμα.

Τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί κροτίδων στο ΚΑΤ

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida.gr, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην κλινική Μικροχειρουργικής του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ εισήχθησαν και αντιμετωπίστηκαν φέτος 4 περιστατικά τραυματισμών από πρόωρες εκρήξεις κροτίδων, έναντι των 14 τα οποία είχαν αντιμετωπισθεί κατά τις ίδιες ημέρες του 2025.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν γιατροί της κλινικής στο iefimerida.gr, «οι έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία, η καμπάνια με το διαφημιστικό σποτ της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και η υπόθεση και η προβολή της μεγάλης περιπέτειας, την οποία πέρασε πέρυσι μετά από πρόωρη έκρηξη κροτίδας στο χέρι του ο βιρτουόζος του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος αποτελούν τους πιο πιθανούς παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλαν στα πιο χαμηλά επίπεδα τραυματισμών από κροτίδες για το φετινό Πάσχα».