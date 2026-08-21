Τι είναι η «κρίση απουσίας» από την οποία πάσχει ο Μουσιάλα -Πώς μπορεί να διαγνωστεί, εξηγεί στο iefimerida η Αρετή Μανιώτη - iefimerida.gr

Μία νόσος η οποία δεν είναι γνωστή στους περισσότερους ανθρώπους, καθώς θεωρείται και είναι, πράγματι σπάνια, είναι η λεγόμενη κρίση αφαίρεσης.

Πολλοί από εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν κάπως, ακουστά, τη νόσο την ονομάζουν «κρίση απουσίας».

Όλα προέκυψαν από την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του γνωστού διεθνή Γερμανού ποδοσφαιριστή Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος κατέρρευσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, εντός του αγωνιστικού χώρου, κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με τη Χάιντενχαϊμ.

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Ο νεαρός αστέρας των Βαυαρών δήλωσε ότι βρίσκεται υπό τη φροντίδα ειδικών, καθώς και ότι τόσο η καθημερινότητά του όσο και η αθλητική του άσκηση αποτελούν μέρος της διαδικασίας ανάρρωσης. Υποστήριξε επίσης ότι μπορεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο με την έγκριση των γιατρών που παρακολουθούν την πρόοδό του.

Η νόσος

Μπορεί να μοιάζει σαν κάποιος να «χάθηκε» για λίγα δευτερόλεπτα: σταματά ξαφνικά αυτό που κάνει, κοιτάζει στο κενό και σχεδόν αμέσως συνεχίζει σαν να μη συνέβη τίποτα. Αυτό μπορεί να είναι μια κρίση αφαίρεσης (absence seizure), ένας τύπος γενικευμένης επιληπτικής κρίσης που προκαλεί σύντομη διαταραχή της συνείδησης.

Σύμφωνα με όσα εξηγεί στο iefimerida η επιμελήτρια Β’, παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων της Αθήνας «Π. και Α. Κυριακού», Αρετή Μανιώτη, «οι τυπικές αφαιρέσεις ξεκινούν και σταματούν απότομα και συνήθως διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα. Το άτομο μπορεί να έχει κενό βλέμμα, να μην ανταποκρίνεται όταν του μιλούν και να διακόπτει στιγμιαία την ομιλία ή τη δραστηριότητά του. Μερικές φορές εμφανίζονται μικρές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως γρήγορο ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων ή ελαφρές κινήσεις του στόματος. Μετά την κρίση, συνήθως δεν υπάρχει σύγχυση ή υπνηλία. Το άτομο επιστρέφει άμεσα σε αυτό που έκανε και συχνά δεν αντιλαμβάνεται ότι συνέβη κάτι».

Η επιμελήτρια Β’, παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων της Αθήνας «Π. και Α. Κυριακού», Αρετή Μανιώτη

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«Δεν είναι απλώς μια στιγμή αφηρημάδας»

Η Αρετή Μανιώτη αναφέρει, μάλιστα, ότι «η αφαίρεση δεν είναι απλώς μια στιγμή αφηρημάδας. Πρόκειται για παροδική διαταραχή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Στις τυπικές αφαιρέσεις ενεργοποιούνται με παθολογικά συγχρονισμένο τρόπο νευρωνικά κυκλώματα που συνδέουν τον εγκεφαλικό φλοιό με τον θάλαμο. Στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά ως γενικευμένες εκφορτίσεις αιχμής–κύματος περίπου στα 3 Hz. Οι αφαιρέσεις συνδέονται συχνά με γενετική προδιάθεση και αποτελούν μέρος συγκεκριμένων γενικευμένων επιληπτικών συνδρόμων».

Απαραίτητη είναι η εξής διευκρίνηση, στην οποία προχωρά η Αρετή Μανιώτη: «Αν και είναι περισσότερο γνωστές στην παιδική και εφηβική ηλικία, οι κρίσεις αφαίρεσης μπορούν να επιμένουν και στην ενήλικη ζωή. Αντίθετα, ένα νέο επεισόδιο απώλειας επαφής που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έναν ενήλικα χρειάζεται διερεύνηση, καθώς υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που μπορεί να μοιάζουν με αφαίρεση».

Η διάγνωση βασίζεται στην περιγραφή των επεισοδίων και κυρίως στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), συνεχίζει να εξηγεί η Αρετή Μανιώτη, η οποία συμπληρώνει:

«Κατά τη διάρκεια του ΗΕΓ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και υπεραερισμός, επειδή μπορεί να προκαλέσει χαρακτηριστική κρίση αφαίρεσης σε άτομα με σχετική προδιάθεση. Είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε την αφαίρεση από την απλή αφηρημάδα. Στην πραγματική κρίση υπάρχει αιφνίδια διακοπή της επαφής με το περιβάλλον, το άτομο δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά και το επεισόδιο τελειώνει εξίσου απότομα. Οι αφαιρέσεις αντιμετωπίζονται με αντιεπιληπτική αγωγή, η επιλογή της οποίας εξαρτάται από τον τύπο των κρίσεων και το συνολικό επιληπτικό σύνδρομο. Με σωστή διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία, σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνεται πολύ καλός έλεγχος των κρίσεων».