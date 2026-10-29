 Κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ κατά Άδωνι περί αποκλεισμού των νοσηλευτών από τη διαβούλευση για το ν/σ του υπουργείου Υγείας - iefimerida.gr
ΥΓΕΙΑ

Κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ κατά Άδωνι περί αποκλεισμού των νοσηλευτών από τη διαβούλευση για το ν/σ του υπουργείου Υγείας

Νοσοκομείο
Φωτογραφία αρχείου: SOOC
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βασίλης Βενιζέλος

Αβάσιμες είναι οι αιτιάσεις μερίδας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κατηγορούν τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι απέκλεισε τους εκπροσώπους των νοσηλευτών του ΕΣΥ από τη διαδικασία διαβούλευσης με τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες φαίνεται να παραγνωρίζουν δύο βασικά δεδομένα. Πρώτον, η πρόσκληση των φορέων για ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής δεν αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργού, αλλά της ίδιας της Βουλής, η οποία αποφασίζει ποιους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς θα καλέσει να τοποθετηθούν επί του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Δεύτερον, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την πρόσκληση δέκα φορέων, τελικά, με απόφαση της Βουλής, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία δεκαεπτά κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, διευρύνοντας σημαντικά τον κύκλο των συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, μάλιστα, το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των νοσηλευτών δεν απουσίαζαν από τον κατάλογο των προσκεκλημένων. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν τόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) όσο και η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ).

Παρά τα συγκεκριμένα δεδομένα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να αποδίδουν προσωπικά στον Άδωνι Γεωργιάδη την ευθύνη για έναν υποτιθέμενο αποκλεισμό των εκπροσώπων των νοσηλευτών του ΕΣΥ, παραβλέποντας τόσο την αρμοδιότητα της Βουλής στη διαδικασία των προσκλήσεων όσο και το γεγονός ότι οι δύο προαναφερθέντες φορείς είχαν κληθεί να συμμετάσχουν.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Άδωνις Γεωργιάδης ΣΥΡΙΖΑ νομοσχέδιο Υπουργείο Υγείας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ