Κάθε 45 δευτερόλεπτα μια καρδιακή ανακοπή: Μνημόνιο συνεργασίας της ΕΣΗΕΑ-ΕΚΕ, σεμινάριο ΚΑΡΠΑ σε δημοσιογράφους - iefimerida.gr

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας, με τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Παγκοσμίως 18 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως από καρδιαγγειακές παθήσεις. Το 40% των θανάτων στην Ευρώπη οφείλονται σε καρδιαγγειακά νοσήματα και κάθε 45 δευτερόλεπτα συμβαίνει μια καρδιακή ανακοπή.

Στη χώρα μας καταγράφονται περίπου 400 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους εξαιτίας των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η έγκαιρη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και η άμεση χρήση απινιδωτή μπορούν να αυξήσουν τα ποσοστά επιβίωσης πάνω από 60%.

Τα παραπάνω τονίστηκαν σε συνέντευξης Τύπου από τους εκπροσώπους της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στο πλαίσιο συνεργασίας της με την ΕΣΗΕΑ και της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΚΑΡΠΑ.

Στην κοινή συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, η πρόεδρος Μαρία Αντωνιάδου, η α' αντιπρόεδρος Αριάδνη ('Αρια) Αγάτσα και ο β' αντιπρόεδρος Γιώργος Γαβαλάς. Την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος, καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Τούτουζας, ο γενικός γραμματέας, αν. καθηγητής Καρδιολογίας Αθανάσιος Τρίκας και ο υπεύθυνος εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ ERC/ EKE Γεώργιος Λάτσιος.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας τους, με κοινό στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τονίστηκε ιδιαίτερα ο διαμεσολαβητικός ρόλος των δημοσιογράφων, οι οποίοι με το έργο τους ενισχύουν τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ ιατρών και πολιτών, προωθώντας την πρόληψη και μειώνοντας το αποτύπωμα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Όπως τονίστηκε η ΚΑΡΠΑ σώζει ζωές και πρέπει να εφαρμοστεί τα πρώτα λεπτά της ανακοπής. Σε αρκετές κοινωνίες του εξωτερικού, η ΚΑΡΠΑ έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα, ενώ έχει συνδεθεί ακόμα και με την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, μειώνοντας σημαντικά τους θανάτους. Ανάλογη πρόταση σχεδιάζει να υποβάλλει επίσημα στο υπουργείο Μεταφορών και η ΕΚΕ. Μάλιστα τονίστηκε ότι στο λεκανοπέδιο Αττικής αν ο πληθυσμός είχε εκπαιδευτεί θα σωζόταν έως και 600 άνθρωποι ετησίως.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και σεμινάριο ΚΑΡΠΑ

Μετά τη συνέντευξη Τύπου ακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από εκπαιδευτές της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας πιστοποιημένους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), με μεγάλη μάλιστα συμμετοχή δημοσιογράφων. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ).

Στόχος του προγράμματος ήταν να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους δημοσιογράφους, ώστε να κατανοήσουν την τεχνική ΚΑΡΠΑ και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά, αποκτώντας τη σχετική πιστοποίηση του ERC.