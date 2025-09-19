Ανατροπή στη μάχη με τον καρκίνο: Νέο γονίδιο-κλειδί ανοίγει δρόμο για θεραπείες - iefimerida.gr

Επιστήμονες εντόπισαν αλλαγές στο DNA που σχετίζονται με την εμφάνιση καρκινικών όγκων, ανοίγοντας νέους δρόμους στην έρευνα για στοχευμένες θεραπείες.

Το γονίδιο SDR42E1 φαίνεται να παίζει κρίσιμο ρόλο, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, και η κατανόηση της λειτουργίας του μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την ανάπτυξη φαρμάκων που θα μπλοκάρουν την ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη.

Η ανακάλυψη δίνει νέα ώθηση στην επιστημονική κοινότητα, η οποία αναζητά καινοτόμες προσεγγίσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου.

Παράλληλα, αναδεικνύεται και ο ρόλος της βιταμίνης D, γνωστής για τη συμβολή της στην υγεία των οστών, αλλά και σε πλήθος άλλων λειτουργιών: από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μέχρι τον έλεγχο της κυτταρικής ανάπτυξης.

Διαβάστε τι σηματοδοτεί αυτή η ανακάλυψη.