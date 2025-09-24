 Καρκίνος του προστάτη: Νέα μέθοδος διάγνωσης μέσα από απλή εξέταση ούρων - iefimerida.gr
Καρκίνος του προστάτη: Νέα μέθοδος διάγνωσης μέσα από απλή εξέταση ούρων

Μια καινοτόμος εξέταση ούρων έρχεται να αλλάξει τον τρόπο διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη, προσφέροντας μια ανώδυνη και αξιόπιστη λύση χωρίς την ανάγκη βιοψίας.

Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην ανίχνευση τριών συγκεκριμένων βιοδεικτών που εμφανίζονται στα ούρα πριν από την αφαίρεση του προστάτη και σχεδόν εξαφανίζονται μετά την επέμβαση, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεσή τους με το όργανο.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό eBioMedicine, περιλάμβανε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη αλλά και υγιή άτομα, ώστε να καταγραφούν οι διαφορές στα επίπεδα γονιδιακής έκφρασης. Από τα σχεδόν 800 γονίδια που μελετήθηκαν, οι ερευνητές κατέληξαν σε τρία (TC3, H4C5 και EPCAM) τα οποία έδειξαν τη μεγαλύτερη αξιοπιστία για τη διάγνωση.

Διαβάστε πώς η νέα αυτή εξέταση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην έγκαιρη διάγνωση και να ανοίξει τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπείες.

