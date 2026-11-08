Καρκίνος του παγκρέατος: Οι πρώτοι Έλληνες ασθενείς έλαβαν τη νέα καινοτόμο θεραπεία -Δωρεάν η πρόσβαση μέσω ΙΦΕΤ - iefimerida.gr

Οι πρώτοι Έλληνες ασθενείς έχουν ήδη λάβει το daraxonrasib, μια νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, περίπου δυόμισι μήνες μετά την έγκρισή του από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), στις 26 Αυγούστου 2026”.



Αυτό αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα linkedin ο τέως γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής, μία ημέρα μετά από την αντίστοιχη ανάρτηση του ιδίου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ.



Ο Άρης Αγγελής τονίζει, στη συνέχεια της εν λόγω ανάρτησής του, τα εξής:



«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) διατύπωσε θετική γνώμη στις 15 Οκτωβρίου, έπειτα από μια ταχεία και σταδιακή διαδικασία αξιολόγησης. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εκκρεμεί ακόμη. Εφόσον ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας αποφασίσει να διαθέσει το προϊόν σε κάθε κράτος-μέλος, θα ακολουθήσουν οι εθνικές αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση και την αποζημίωσή του.



Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την πρώιμη πρόσβαση των ασθενών στην Ελλάδα. Μέσω του ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας), της εθνικής εταιρείας δημόσιας χονδρικής διακίνησης φαρμάκων, οι ασθενείς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια καινοτόμο θεραπεία πριν ακόμη αυτή κυκλοφορήσει ή αποζημιωθεί στην Ελλάδα, ακόμη και πριν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Δημοσιονομικός χώρο για την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις νέες θεραπείες





Πάντως, ο Άρης Αγγελής, ο οποίος είναι σήμερα επικεφαλής της της Επιτροπής HTA του υπουργείου Υγείας, συγχαίρει την επικεφαλής του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), Ελευθερία Τοκατλίδη, αλλά και τον ίδιον τον Άδωνι Γεωργιάδη για την ηγεσία τους, και ο ίδιος σπεύδει να διευκρινίσει:



«Η θεραπεία διατίθεται δωρεάν στους ασθενείς που την έχουν ανάγκη. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι μηχανισμοί πρώιμης πρόσβασης μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη επειγουσών και ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαδικασίες έγκρισης και πρόσβασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.



Ωστόσο, η δυνατότητα αυτής της πρόσβασης καθιστά ακόμη πιο σημαντικές τις αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Η πρώιμη πρόσβαση δεν μπορεί να διατηρηθεί ανεξάρτητα από το ευρύτερο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο, δίνοντας προτεραιότητα στις θεραπείες που προσφέρουν πραγματική κλινική αξία και είναι οικονομικά αποδοτικές, κατευθύνοντας τους περιορισμένους πόρους προς τις παρεμβάσεις που προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στους ασθενείς».